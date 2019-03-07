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Kktc Mobing İle Mücadele Derneği Başkanı Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR”

Kktc Mobing İle Mücadele Derneği Başkanı Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR”

07 Mart 2019 Perşembe 14:24
Kktc Mobing İle Mücadele Derneği Başkanı Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR”

“SOSYAL DEVLET OLGUSU ALTINDA DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): KKTC Mobing ile Mücadele Derneği Başkanı  Türel Özer Öksüzoğlu, KKTC’de kadına yönelik şiddetin yükseliş gösterdiğini, sosyal devlet olgusu altında devlet eliyle  yasal düzenlemeler ve farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümüne yönelik uygulamalar yapılması, koruyucu hizmet sunumu, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi ve kurum kuruluşlar arası iş birliği sağlanması gerektiğini kaydetti.

Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.                             

Öksüzoğlu, KKTC nüfusunun yüzde 50’sinin kadın olmasına rağmen, yüzde 28.9’unun karar mekanizmalarında olabildiğini,  yüzde 6.2’sinin kendi işlerinde çalıştığını kaydetti.

Seçim ve Halkoylaması Yasasında yüzde 30’luk bir cinsiyet kotası konmasına rağmen yüzde 18 kadın vekilin kazanabilmesinin dikkat çekici bir durum olduğunu belirten Öksüzoğlu, “Kadınların hem devletin örgütlenmesinde hem de karar alma mekanizmalarında hak ettiği oranda var olması, aynı zamanda girişimci kadınların teşvik edilerek arttırılması ve kadınlarla erkeklerin ortak sorumluluklarla paylaşacakları geleceğin küreselleşmiş dünyasında bu olmazsa olmazdır. İşte tamda bu noktada KKTC kadınları olarak toplumsal cinsiyet adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şiddet konusuna da değinen Öksüzoğlu, KKTC’de 10 yıl önce STÖ’lerden oluşan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu” ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi” ile şiddetin konuşulmaya başlandığını kaydetti.

Öksüzoğlu, yavaş ilerlense de şiddet gören şahısların muhatap olabilecekleri birimlerin oluşması ve şiddet hatlarının kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Öksüzoğlu, PGM bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nin aralık, ocak ve şubat aylarında 266 şiddet şikayeti aldığını, son 2 günde 15 şiddet şikayeti aldığını, 10 yılda 19 kadın cinayeti yaşandığını, tecavüz ve tacizlerin meydana geldiğini belirtti.

Öksüzoğlu, fiziksel şiddetin yanında şiddetin farklı şekillerine maruz kalan kişilerin haklarını arama noktasında yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

KKTC’de son zamanlarda kadına yönelik şiddetin kayda değer bir şekilde yükseliş gösterdiğini belirten Öksüzoğlu, sosyal devlet olgusu altında devlet eliyle  yasal düzenlemeler, farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümüne yönelik uygulamalar yapılması, koruyucu hizmet sunumu, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi ve söz konusu bağlamlarda kurum ve kuruluşlar arası iş birliği sağlanması gerektiğini kaydetti.

Öksüzoğlu, “Kadınların sadece kadın olmasından dolayı ayrımcılığa uğramadığı, şiddet ve cinayetlerin son bulduğu, ötekileştirmelerin olmadığı 8 Mart’lar diliyorum. Hemcinslerimle gurur duyuyorum, sadece kendisi için değil dünyanın neresinde bir ayrımcılık varsa aynı inanç ve kararlılıkla hep öndeler. Bu mücadeledeki tüm kadınlara selam olsun” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/YIL)

 

 

 

 

 

 

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