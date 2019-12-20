Kktc Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’nda Ağaç Dikimi Yapacak

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (TAK): KKTC Merkez Bankası, 35. kuruluş yılında Orman Dairesi’nin katkıları ve yönlendirmeleri doğrultusunda “KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı” projesini hayat geçirdi.
Geçen hafta Hamitkoy Mandralar Bölgesi’nde tahsis edilen 3 hektarlık orman arazisine yaklaşık 4.500 adet fidan dikildi.
Tüm faaliyetlerini bu bilinç ve farkındalıkla sürdüren KKTC Merkez Bankası’nın bu çerçevede, ağaç sayısının artırılması amacıyla, 21 Aralık 2019, saat 12:00’de banka personelinin katılımı ve “Doğaya Umut Ol” sloganı ile bir etkinlik düzenlenlediği ve yeni fidanların alana dikileceği bildirildi.
(FG)