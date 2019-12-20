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Kktc Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’nda Ağaç Dikimi Yapacak

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (TAK): KKTC Merkez Bankası, 35. kuruluş yılında  Orman Dairesi’nin katkıları ve yönlendirmeleri doğrultusunda “KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı” projesini hayat geçirdi.

Kktc Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’nda Ağaç Dikimi Yapacak

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (TAK): KKTC Merkez Bankası, 35. kuruluş yılında  Orman Dairesi’nin katkıları ve yönlendirmeleri doğrultusunda “KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı” projesini hayat geçirdi.

20 Aralık 2019 Cuma 15:44
Kktc Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’nda Ağaç Dikimi Yapacak

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (TAK): KKTC Merkez Bankası, 35. kuruluş yılında  Orman Dairesi’nin katkıları ve yönlendirmeleri doğrultusunda “KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı” projesini hayat geçirdi.

Geçen hafta Hamitkoy Mandralar Bölgesi’nde tahsis edilen 3 hektarlık orman arazisine yaklaşık 4.500 adet fidan dikildi.

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KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, ülkemizin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi açısından büyük önem arz etmektedir.” Denildi.

Tüm faaliyetlerini bu bilinç ve farkındalıkla sürdüren KKTC Merkez Bankası’nın bu çerçevede, ağaç sayısının artırılması amacıyla, 21 Aralık 2019, saat 12:00’de banka personelinin katılımı ve “Doğaya Umut Ol” sloganı ile bir etkinlik düzenlenlediği ve yeni fidanların alana dikileceği bildirildi.  

(FG)

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