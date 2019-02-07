Kktc Londra Temsilcisi Tuncalı Kıbrıslı Türk Öğrencileri Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Şubat 19 (.): KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilciliği\'nden verilen bilgiye göre, ziyarette, İngiltere’de okuyan öğrenciler ile üniversite yaşamları, Temsilciliğin faaliyetleri, genel gençlik projeleri ve öneriler gibi birçok konuda görüş paylaşıldı.

KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı, İngiltere’de yaşayan ve öğrenim gören gençler ile iletişim ve diyaloglarını artırmayı ve bu yöndeki faaliyetleri güçlendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

(EMR/YIL)