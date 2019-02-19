Kktc Londra Büyükelçisi Tuncalı, Mıddlesex Üniversitesi Kıbrıslı Türk Öğretim Üyelerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Middlesex Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Kıbrıslı Türk öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Karamanoğlu, Doç. Dr. İlhan Raman ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi.

KKTC Londra Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen ziyarette Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik de hazır bulundu.

Toplantıda, Kıbrıslı Türk akademisyenlerin görüşleri dinlendi ve temsilciliğin akademisyenler ve öğrencilerle mevcut diyaloğun geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca temsilciliğin akademisyenlerle ortak projelerde çalışma konuları da ele alındı.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI