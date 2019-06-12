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Kktc Kobi Zirvesi  “kktc\'de İnovasyon Ve Bilişim” Temasıyla 21 Haziran’da Yapılacak

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN YANI SIRA ZİRVEYE TC TİCARET BAKANI PEKCAN’IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Kktc Kobi Zirvesi  “kktc\'de İnovasyon Ve Bilişim” Temasıyla 21 Haziran’da Yapılacak

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN YANI SIRA ZİRVEYE TC TİCARET BAKANI PEKCAN’IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Kktc Kobi Zirvesi  “kktc\'de İnovasyon Ve Bilişim” Temasıyla 21 Haziran’da Yapılacak

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN YANI SIRA ZİRVEYE TC TİCARET BAKANI PEKCAN’IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Lefkoşa, 12 Haziran 19 III. KKTC Kobi Zirvesi  “KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla 21 Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak. Devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra zirveye Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor.

Başbakanlık bünyesine hizmet veren KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM), Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) öncülük ettiği zirvenin paydaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) HABİTAT ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) de var.

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Ürün, hizmet, süreç, pazarlama, organizasyon ve inovasyon başlıklarında başarı örneklerinin dinleneceği, bilişim sektöründe inovasyonun tartışılacağı, yatırım ortamlarının geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konacağı zirveye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanı Ersin Tatar ve TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor.

Bir gün sürecek zirve, Lefkoşa’da, Golden Tulip Otel’de olacak. Kayıtlar saat 09.30’da başlayacak, ardından da protokol konuşmalarına geçilecek. Protokol konuşmalarından sonra KOSGEB, HABİTAT, TİKAD ve TİM ile işbirliği protokolü imzalanacak.

I. Panel “İnovatif Girişimcilik” saat 14.30’da, II. Panel “Bilişim Girişimcilik Ekosistemi” saat 16.30’da başlayacak. Zirve sonunda rapor hazırlanması da hedefleniyor.

(RÇ/ÖK)

 

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