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Kktc Kız İzci Örgütü Derneği\'nin 50. Yılı...

BAHADIR: “BUGÜNÜN ÇOCUK VE GENCİNİN, YARININ YETİŞKİNİ VE TOPLUMUN KENDİSİ OLACAĞI BİLİNCİYLE YILLARDIR GÖNÜLLÜ İZCİ LİDERLERİ VE İZCİLİK ÇALIŞMALARI VASITASIYLA İYİ İNSAN YETİŞTİRME ÇABALARINI SÜRDÜRÜYORUZ” 

Kktc Kız İzci Örgütü Derneği\'nin 50. Yılı...

BAHADIR: “BUGÜNÜN ÇOCUK VE GENCİNİN, YARININ YETİŞKİNİ VE TOPLUMUN KENDİSİ OLACAĞI BİLİNCİYLE YILLARDIR GÖNÜLLÜ İZCİ LİDERLERİ VE İZCİLİK ÇALIŞMALARI VASITASIYLA İYİ İNSAN YETİŞTİRME ÇABALARINI SÜRDÜRÜYORUZ” 

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:15
Kktc Kız İzci Örgütü Derneği\'nin 50. Yılı...

BAHADIR: “BUGÜNÜN ÇOCUK VE GENCİNİN, YARININ YETİŞKİNİ VE TOPLUMUN KENDİSİ OLACAĞI BİLİNCİYLE YILLARDIR GÖNÜLLÜ İZCİ LİDERLERİ VE İZCİLİK ÇALIŞMALARI VASITASIYLA İYİ İNSAN YETİŞTİRME ÇABALARINI SÜRDÜRÜYORUZ” 
Lefkoşa, 10 Şubat 20 (.): KKTC Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, gönüllü izci liderleri ile hem merkezde hem de ilçelerdeki izcilik çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bugünün çocuk ve gencinin, yarının yetişkini ve toplumun kendisi olacağı bilinciyle yıllardır gönüllü izci liderleri ve izcilik çalışmaları vasıtasıyla iyi insan yetiştirme çabalarını sürdürdüklerini söyledi. 
Bahadır, KKTC Kız İzci Örgütü’nün 50. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin 1969 yılında kurularak, geçtiğimiz yıl Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu’na yaptığı üyelik girişimleri ile de ülkesine yakışır bir şekilde varlığını sağlamlaştırarak ve güçlenerek sürdüren köklü bir izcilik derneği olduğunu vurguladı. 
Derneklerinin 1969 yılında kurulmuş olmasına rağmen, 1944 yılında adaya İngiltere’den izciliği koordine etmek üzere resmi olarak atanan Miss Traca Tailor ile başlatılan Kız İzciliğe kadar uzanan önemli bir geçmişe dayandığını anımsatan Bahadır, derneklerinin sadece kendi çatısı altıdaki çalışmalarını sürdürmekle kalmayarak, yetişmesine katkı koyduğu izci liderleri vasıtası ile de kız izciliğin ilçelerde de yaygınlaşmasına fırsat yarattığını kaydetti.  
Derneğin 1976 yılında izciliğin zaman içerisinde gönüllülükle kaybolmaması için Eğitim Bakanlığı’nda bir izcilik danışmanlığı mevkii açılmasına ön ayak olduğunu, böylelikle okullarda da izcilik çalışmalarının eğitsel faaliyet adı altında yürütülmeye başlandığını belirten Bahadır, bugün okullarda izcilik etkinliği yapılmasında en büyük etkenin, 1976 yılında Bakanlık eliyle izcilik çalışmalarının yürütülmeye başlatılması olduğunu vurguladı. 
Bahadır dernek amaçlarını şöyle özetledi: 
“İzcilik etkinlikleri ile geleceğin kadınlarını, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, davranışlarında nazik, neşeli, saygılı, dürüst ve disiplinli, kendine güvenen, sorumluluk gerektiren işler yapmaya istekli, görevini her şeyin üzerinde tutan, kendinin ve başkalarının sağlığını koruyabilen, öğrenmeye, pratik hayatın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaya istekli, doğayı ve kültürel eserlerini seven ve koruyan kişiler olarak yetiştirmektir. 
Bu amaç doğrultusunda gönüllü izci liderleri ile hem merkezde hem de ilçelerdeki izcilik çalışmalarına devam etmekteyiz. Bugünün çocuk ve gencinin, yarının yetişkini ve toplumun kendisi olacağı  bilinci ile  yıllardır kesintisiz olarak gönüllü izci lideri arkadaşlarımız ve izcilik çalışmalarımız vasıtasıyla iyi insan yetiştirme çabalarımızı  sürdürmekteyiz. “

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50. YIL ETKİNLİKLERİ 
Bahadır, derneklerinin 50 yıllık varlığını kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. 
50. Yıl Koruluğu’nu  yaratmak için gelecek hafta içinde ağaç dikim etkinliği  yapılacak. 
21 Şubat’ta Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimağusa’da  çiçek ve iyi dilekler dağıtma etkinliği gerçekleşecek. 
22 Şubat İzci Düşünce Günü’nde, 6 Ocak’ta tüm İlkokullara izci öğrenciler tarafından gerçekleştirilen  kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapılacak.  
22-27 Haziran’da  Türkiye’den Kapadokya İzcilik Federasyonu, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu ve KKTC Kız İzci Örgütü’nün işbirliği ile uluslararası bir eğitim kampına ev sahipliği yapılarak, 2 tahta (woodbadge) eğitim kampı gerçekleştirilecek.  
(TUĞ/ÖK)
 

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