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“kktc Denizciliğinin Geleceği” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) iş birliğinde “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panel düzenleniyor.

“kktc Denizciliğinin Geleceği” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) iş birliğinde “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panel düzenleniyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
“kktc Denizciliğinin Geleceği” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) iş birliğinde “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panel düzenleniyor.

Girne Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek panel, 19 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Açıklamaya göre, panelin açılışında; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Direktörü Amiral Cem Gürden konuşma yapacak.

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Panelde; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren, Amiral Mustafa Özbey, Girne Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, TC Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yrd. Dr. Şeref Tabak ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili’nin de bulunduğu alanında uzman isimler sunum yapacak.

İki oturum şeklinde gerçekleşecek panellerin moderatörlüklerini Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren ve Kaptan Levent Akson yapacak.  

Panelde; “KKTC Denizcilik Politikaları”, “KKTC Balıkçılığının Geleceği”,  “Doğu Akdeniz Konteyner Taşımacılığı ve KKTC”, “Deniz Turizmi, Yatçılık ve Marinacılık” ile “KKTC’de Denizcilik Eğitimi” gibi başlıklar ve güncel gelişmeler üzerinden ülke denizciliğinin geleceği detaylı şekilde ele alınacak.

Panelde ayrıca GÜDENMER ile KÜDENFOR arasında Türkiye ve KKTC denizciliğinin geliştirilmesi için bir iş birliği protokolü de imzalanacak.

(EMR/YIL)           PROGRAM EKLİ

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