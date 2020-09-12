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Kktc\'deki Kovid-19 Hastalarının Türkiye\'ye Nakli Sürüyor

Lefkoşa, 11 Eylül 20 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde bulunan 4 koronavirüs (Kovid-19) hastası daha, tedavileri için Türkiye\'ye sevkedildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 01:25
Kktc\'deki Kovid-19 Hastalarının Türkiye\'ye Nakli Sürüyor
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Lefkoşa, 11 Eylül 20 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 4 koronavirüs (Kovid-19) hastası daha, tedavileri için Türkiye'ye sevkedildi.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

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Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

(AA/FG)

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