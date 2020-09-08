Kktc’de Son 24 Saatte Tespit Edilen Vaka Sayısı 38’e Yükseldi

Lefkoşa, 8 Eylül 20 (TAK): Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1561 olduğunu, 38 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bu, KKTC'de salgının başlamasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vaka sayısında, 26 vakanın tespit edildiği düne kıyasla yaklaşık yüzde 50 artış yaşandı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 15 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Yapılan toplam test sayısı 133 bin 265’e, toplam vaka sayısıysa 475’e yükseldi. Toplam 286 kişi iyileşrek taburcu edilirken, tedavisi devam eden vaka sayısı 185 olarak açıklandı.

(FG)