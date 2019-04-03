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"kktc’de Girişimcilik Projesi 2018 Görünürlük Göstergeleri” Yarın Dağıtılıyor

BAŞBAKANLIK-YAGA-KOBİGEM BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN KKTC GİRİŞİMCİLİK PROJESİ…

"kktc’de Girişimcilik Projesi 2018 Görünürlük Göstergeleri” Yarın Dağıtılıyor

BAŞBAKANLIK-YAGA-KOBİGEM BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN KKTC GİRİŞİMCİLİK PROJESİ…

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:02

BAŞBAKANLIK-YAGA-KOBİGEM BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN KKTC GİRİŞİMCİLİK PROJESİ…

PROJE KAPSAMINDA DESTEK ALANLARA YARIN DÜZENLENECEK TÖRENLE “KKTC’DE GİRİŞİMCİLİK PROJESİ 2018 GÖRÜNÜRLÜK GÖSTERGELERİ” VERİLECEK

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Başbakanlık-YAGA-KOBİGEM bünyesinde yürütülen KKTC Girişimcilik Projesi kapsamında destek alan girişimcilere KKTC’de Girişimcilik Projesi desteği ile kurulan bir işletme olduklarını belirten ve işletmelerine asacakları “KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018 Görünürlük Göstergeleri”nin verileceği dağıtım töreni yarın yapılıyor.

Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda yer alacak tören, saat 14.00’te Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Başbakanlık-YAGA-KOBİGEM bünyesinde yürütülen KKTC Girişimcilik Projesi; KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak, istihdamın artırılmasını desteklemek ve KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmek amacıyla 2016 yılından bu yana sürüyor.

Proje Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) mali desteği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finansmanı ve Girişim Merkezi’nin teknik uygulayıcılığı ile gerçekleştiriliyor.

2018 yılında üçüncüsü tamamlanan programda 109 başvuru alındığı kaydedilen açıklamada, “Girişimcilik Eğitim Programı” ve “Birebir Danışmanlık” programı sonrası komite karşısına çıkan girişimci adaylarının 40’ının destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Törene, Erhürman’ın yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Mehmet Ş. Sanlı, YAGA-KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz de katılacak.

Programa göre törende Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu- Mehmet Ş. Sanlı, YAGA-KOBİGEM Direktörü- Ebru Kaptan Sertoğlu, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Tufan Erhürman’ın açılış konuşmalarının ardından Görünürlük Göstergeleri takdim edilecek.

(ÖZ/GÜL)

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