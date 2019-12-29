Kktc’de 2019’u Uğurlarken (3-son)

2019’UN İKİNCİ YARISINDA KKTC’DE BİRÇOK SIRA DIŞI OLAY YAŞANDI

TAŞKENT’E FÜZE DÜŞTÜ, GİRNE’DE ASKERİ CEPHANELİKTE PATLAMA OLDU

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN KAPLICA-YEDİKONUK ARASINDAKİ DENİZDE BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRMESİ ÜLKEYİ YASA BOĞAN OLAYLARDAN BİRİYDİ

GEÇİTKALE HAVAALANI, TÜRKİYE’NİN İHA VE SİHALARININ KULLANIMINA VERİLDİ. İLK İHA 16 ARALIK’TA GEÇİTKALE’YE İNDİ

GEÇİTKALE’DE UÇAK KAZASI YAŞANDI, İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

BATI NİL VİRÜSÜ ÜLKEDE 2 CAN ALDI

LAPTA’DA BİR OTELDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Lefkoşa, 29 Aralık 19 (.): 2019’un ikinci yarısında KKTC’de birçok sıra dışı olay yaşandı; Taşkent’e füze düştü, Girne’de askeri cephanelikte patlama oldu, Geçitkale’de uçak kazası yaşandı, iki pilot hayatını kaybetti. Batı Nil virüsü ülkede 2 can aldı. Lapta’da bir otelde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC’ye 1 Temmuz’da, sabahın ilk saatlerinde S-200 füze parçaları düştü. En büyük parça Taşkent’te tespit edildi. Taşkent’e düşen parça yangına da neden oldu. Özellikle Taşkent’teki patlama ve sarsıntı bölgeye yakın birçok yerleşim yerinde hissedildi. Taşkentliler geceyi sokakta geçirdi.

İlk saatlerde düşen cismin patlayıcı taşıyan hava aracı, insansız hava aracı veya füze olduğu üzerinde duruldu.

Gün içinde Dikmen, Görneç, Serdarlı ve Değirmenlik Başpınar bölgelerinde de füze parçaları tespit edildi. Dikmen’deki parça da Taşkent’e taşındı. Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi, Taşkent'te füzenin düştüğü bölgede yapılan kimyasal ölçümde herhangi bir risk olmadığını duyurdu.

Devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri yetkililer olayın meydana gelmesinden kısa süre sonra, sabahın ilk saatlerinden itibaren Taşkent’e gitti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere Türkiye’deki yetkililerle de irtibat kuruldu. Bakanlar Kurulu, bu gündemle olağanüstü toplandı. Füzenin İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle bir kaza sonucu ülkeye düştüğü açıklandı.

YASA GÜCÜNDEKİ KARARNAMEYLE HP’DEN YÜZDE 2 KESİNTİ... SENDİKALARDAN KARARA TEPKİ

Bakanlar Kurulu, çalışanların ve emeklilerin temmuz ayındaki HP ödeneğini yasa gücünde kararnameyle yüzde 2 düşürdüğünü açıkladı. Geçen hükümet döneminde yüzde 2.03 oranında yanlış hesap yapıldığını, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın hatalı uygulamanın düzeltilmesi olduğu duyuruldu. Temmuzun ilk günlerinde Resmi Gazetede de yer alan karara, sendikalardan tepki geldi.

Sendikal Platform, kararın iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

29 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanlarının, emeklilerin ve sigortalıların hayat pahalılığı ödeneğinden yasa gücünde kararnameyle kesinti yapılması kararında yürütmeyi durdurdu.

Maliye Bakanlığı, 11 Eylül’de HP’de yüzde 2’lik kesinti kararını iptal etti. Eylül ayı maaşları kesintisiz ödendi, iki aylık fark da çalışanlara iade edildi.

Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Niyazi Kızılyürek, 3 Temmuz’da görevine resmen başladı, Güney Kıbrıs’taki seçimde AKEL adayı olan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs adına 6 üyeden biri olarak parlamentodaki yerini aldı.

EKONOMİ KONFERANSI TARTIŞMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu “1. Ekonomi Konferansı” organize etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konferansın açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konferansa katılmadı. Akıncı’ya gönderilen davette protokol konuşması öngörülmedi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve sivil toplum örgütleri bu durumu eleştirdi.

Akıncı’nın katılmadığı konferansla ilgili açıklama yapan Sözcü Burcu, “Bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde konuşma yapıp yapmama kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür. Bu saygısızca çiğnemiştir. Cumhurbaşkanı bu tür davranışlarla itibar kaybetmez, bu davranışları sergileyenler ve onları teşvik edenler halkın gözünde itibar kaybına uğrar” açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, herhangi bir makamı ama özellikle de Cumhurbaşkanlığı’nı yok sayma veya bu makamlara saygısızlık etme amacı güdülmüş olmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

KTTO eski başkanları da konferansta Cumhurbaşkanı’na konuşma fırsatı verilmemesini saygısızlık olarak niteledi, KTTO yönetimini eleştirdi.

OKTAY KKTC İLE İLGİLİ KOORDİNASYON İŞLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİ

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.

Türkiye’nin KKTC’yle ilişkilerinin bütün yönleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonunun görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan tarafından yerine getirilmesini ve bu makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulmasını içeren bir genelge yayımlandı.

TRAFİK KAZALARINA KARŞI TOPLUMSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Başbakan Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun trafik kazalarına karşı acil durum değerlendirmesi yaptığı toplantı sonucunda 8 Temmuz’da trafik kazalarına karşı toplumsal seferberlik ilan edildi.

KKTC’de 1 Ocak-24 Aralık tarihlerinde ülkede meydana gelen kazalarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

SURİYELİLER İADE EDİLDİ

Ercan’da vize sorunu yaşayan ve burada kalan 50 Suriyeli, TC Göç İdaresi’yle yapılan temaslar sonucu Türkiye’ye gönderildi. Suriye vatandaşlarına da vize uygulaması Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçmişti.

BİR AİLEDEN 4 KİŞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaplıca-Yedikonuk arasındaki Tulumba mevkiinde denize giren Katırcı ailesinden 4 kişi 12 Temmuz’da boğularak yaşamını yitirdi. Bakanlar Kurulu, bu olaydan kurtulan ailenin tek ferdi Barış Katırcı’nın (E-12) bakım ve eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanmasına karar verdi.

KKTC-TC MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için ülkeye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, KKTC-TC Mali İşbirliği Protokolü’nü imzaladı. Başbakan, 2019 için kısa dönem anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Protokol bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştirildi. Bunun hemen ertesinde, 23 Temmuz’da hükümetin 2019 için planladığı reform eylem planı açıklandı. Hükümet 3 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında 100 günlük icraatlarını kamuoyuyla paylaştı.

BATI NİL VİRÜSÜ 2 CAN ALDI

Enfekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan, az sıklıkta, grip benzeri şikayetler oluşturan ve nadiren ölüme yol açabilen viral bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV), Kıbrıs’ın kuzeyinde de güneyinde de ölüme neden oldu.

KKTC’de iki kişi hayatını kaybetti. Bu konuda ilk resmi açıklama 25 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, 3 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Test sonuçları pozitif çıkan hastalar ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler de ara ara basınla paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında ilgili tarafların da katılımıyla bu konuda toplantılar yapıldı. İki toplumlu Sağlık Komitesi, Batı Nil Virüsü konusunu toplantı gerçekleştirdi.

Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Hilmi Bolel (E- 62) 27 Temmuz’da, ilk Batı Nil Virüsü teşhisi konan 69 yaşındaki Kasım Aktaş 22 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

BÖLGENİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KARPAZ’DAN LEFKOŞA’YA YÜRÜMEK İSTEDİLER

Bazı belediyelerde grevler oldu. Karpaz bölgesinin sorunlarına çözüm için Yenierenköy Belediyesi ile bölge muhtarlarının öncülüğünde Lefkoşa’ya yürüyüş başlatıldı. Bazı kişilerin sağlık sorunu yaşamasıyla yürüyüş sonlandırıldı. Karpazlılar, eylemlerini Lefkoşa’da sürdürdü, Başbakanlık’a ve bazı bakanlıklara siyah çelenk bıraktı. Hükümet yetkilileri ile görüşen ve uzlaşı sağlayan bölge halkı, eylemlerini sonlandırdı.

ERCAN’DA ŞİDDET

Ercan Havalimanı’ndaki polis karakolunda 13 Haziran’da yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler yaklaşık bir buçuk ay sonra sosyal medyada gündem oldu.

Siyasiler başta olmak üzere toplumdaki birçok kesim olayı kınadı. Polis, söz konusu kişinin açığa alındığını duyurdu.

2019’UN İKİNCİ ASGARİ ÜCRETİ NET 2 BİN 958 TL

2019’un ikinci asgari ücreti 2 Ağustos’ta yüzde 8 artırılarak brüt 3 bin 400, net 2 bin 958 TL olarak belirlendi. Toplumun farklı kesimlerinden ve sendikalardan yeni ücrete tepki geldi.

YANGIN YERİNDE KABARE OYUNU TARTIŞMALARI

Tiyatrocu Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyunun Edebi Kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunmadı. “Sansür” diye nitelendirilen karara toplumun farklı kesimlerinden tepki geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında sansür iddialarının maksatlı ve kurumları itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu kaydetti.

ANKARA’YA İLK RESMİ ZİYARET

Başbakan Ersin Tatar Ankara’ya ilk resmi ziyaretini 22 Ağustos’ta yaptı. Başbakan’a Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da Tatar’a eşlik etti. Hükümet yetkilileri TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Özersay, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile de bir araya geldi.

Sendikalar, sivil toplum örgütleri 2019’un ikinci yarısında da sorunlara dikkat çekmek üzere eylemler yaptı. Avcılar da av bölgelerinin sınırlandırılmasını düzenledikleri eylemle protesto etti. Yayın kuruluşlarına maddi destek sağlanmaması da hükümeti ve ülke basınını karşı karşıya getirdi.

ÇATALKÖY’DE PATLAMA

Çatalköy’de, Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda 12 Eylül gecesi yangın çıktı ve patlama oldu. Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlikte meydana gelen olay paniğe neden oldu.

Otelde kalan turistler patlamadan dolayı büyük korku yaşadı, sahilde sabahladı. Çevreye birçok şarapnel parçası yayıldı, binaların camları kırıldı, yoğun is bölgede etkili oldu.



Çatalköy’de kriz masası oluşturdu. Devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri yetkililer de olay yerine gitti.Yangına müdahale için patlamaların tamamen durması ve yangının azalması beklendi. Girne-Değirmenlik dağ yolu trafiğe kapatıldı. Başbakan Ersin Tatar patlamayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ankara’dan olayı incelemek üzere heyet geldi.Cephanelikte meydana gelen patlamanın sebebinin sabotaj ve yangın olmadığı, mühimmattan kaynaklanan teknik bir neden olduğu açıklandı.FAZIL KÜÇÜK İLKOKULU’NDAN BAYRAK VE FOTOĞRAF ÇALINDIKıbrıslı Rum bir genç, 8 Eylül’de Akdoğan’daki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan Türk Bayrağı ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sınıf panosundaki fotoğrafını alıp kaçtı. 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum gencin babası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup yolladı.Baba, oğlunun yanlış yaptığını anladığını ve pişman olduğunu, bunun tekrarının olmayacağını belirtti. Aile özür mektubu ile birlikte Akıncı’ya bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafını da gönderdi.ÖZGÜRGÜN’ÜN YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDIUBP milletvekili Hüseyin Özgürün’ün yasama dokunulmazlığı 7 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile kaldırıldı. Meclis’te UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite kurulmuştu.Dokunulmazlıkla ilgili oylamada vekillerin 41’i “kabul”, 2’si “ret” dedi. 7 kişi oylamaya katılmadı.AKINCI’NIN BARIŞ PINARI HAREKATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTITürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınar Harekatı başlattı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri hareketinde bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesini istedi. Akıncı Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasında düşüncesini paylaşarak, “On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir” dedi.CUMHURBAŞKANI VE AİLESİNE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SALDIRIAkıncı’nın bu açıklamaları KKTC’de ve Türkiye’de eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle sosyal medyada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ailesine yönelik ölüm tehditleri, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.Bazı sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı ve Cumhurbaşkanlığı önünde Akıncı’yı istifaya çağırdı.Akıncı, konuyla ilgili açıklamasında “Sözlerim çarptırıldı. Yapılan bazı açıklamalarda şahsım için kullanılan haksız ve yaralayıcı ifadeleri esefle karşılıyor, sahiplerine iade ediyorum. Bilinçli olarak konuyu çarptırıp tırmandırmaya çalışanları sağduyuya davet ederim. Bu anlayış içinde kamplara bölünüp birbirimizi suçlamanın bir anlamı olmadığı inancındayım” dedi.UBP Parti Meclisi Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili olası müzakerelere katılmaması çağrısı yaptıCumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, “UBP PM’nin Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği iddiası demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmeye aday. Geçerliliği yok” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı ve ailesi ile ilgili söz konusu paylaşımları yapan kişilerle ilgili bir dosya Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi.Her iki kuruma iletilen yazıda, Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.Akıncı “Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğimiz temel ilkelerden olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.GEÇİTKALE’DE UÇAK KAZASI29 Ekim’de, Geçitkale Havaalanı’nda Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağı düştü, uçaktaki pilotlar Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi. Türkiye’den ülkeye gelen ve uçak kazasında hayatını kaybeden Çetinkaya Afyonkarahisar'da toprağa verildi.Serkan Özcezarlı için de Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi. Devlet ve hükümet yetkilileri de törene katılarak aileye başsağlığı diledi. Öte yandan Türkiye’den gelen uzmanlar rapor hazırlamak üzere kazayla ilgili inceleme yaptı.KKTC BAYRAĞI YAKILDIKKTC'nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünde Güney Lefkoşa'da eylem yapan ELAM mensupları, KKTC bayrağını yaktı. Devlet ve hükümet yetkilileri başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden olaya tepki geldi.Uluslararası Orta Eğitim Sertifikası IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) 10. sınıf öğrencisi Berilsu Meral’ın Güney Kıbrıs’taki ödül törenine katılmasına izin verilmedi. Rumların bu tutumu da kamuoyunda yankı uyandırdı.JENERATÖR TARTIŞMASI…El-Sen 2019’un ikinci yarısında eylemlerle gündeme geldi. Sendika, 4 jeneratör alımı için hükümetin ihaleye çıkmaması nedeniyle süresiz grev başlattı. Grevin ilk ayağında El-Sen, Kıb-Tek’e olan borçların ödenmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı’nın elektriğini kesti.Yükselen tansiyon El-Sen ile Ekonomi Bakanlığı’nın 6 Eylül’de mutabakat zaptı imzalamasıyla düştü. Ancak bir süre sonra mutabakat zaptının yerine getirilmemesi nedeniyle sendika yeniden eylem başlattı. El-Sen’in grevi Bakanlar Kurulu kararı ile askıya alındı. Jeneratör alımı ve ihale konusundaki tartışmalar hala sürüyor.BAŞBAKAN’DAN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ STRAZBURG VE İNGİLTERE’YEBaşbakan Ersin Tatar, Türkiye’den sonra ilk yurt dışı ziyaretini Strazburg ve İngiltere’ye yaptı. Tatar, Strazburg’da UBP’nin de üye olduğu Avrupa Parlamentosu (AP) Muhafazakârlar ve Reformist Grubu'nun önde gelen isimlerinden Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü. Tatar, Strazburg’dan sonra İngiltere’ye geçti. İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerin sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi, TC Londra Büyükelçisi ile de görüştü. Başbakan Tatar çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulundu, basın toplantısı düzenledi.Yurt dışı ziyareti öncesinde Başbakan Ersin Tatar’ın, “Interpol tarafından arandığı yönünde’ haberler basında tartışma yaratmıştı.Başbakan Ersin Tatar, Interpol tarafından arandığı ve hakkında soruşturma olduğu iddiaları üzerine, Polis Genel Müdürlüğü’nün araştırma yapmasını istemişti.Polis Genel Müdürlüğü, yazısında Tatar hakkında yapılan araştırma sonucunda, Interpol veya başka bir uluslararası kurum tarafından arandığına dair bir bilgiye ulaşılmadığını belirtmişti.İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’de sunduğu “Çalar Saat” programına katılan ve bu konuda Küçükkaya’dan soru alan Tatar, espri olsun diye bunu sorduğunu söylemiş, bu açıklama da kamuoyunda yankı uyandırmıştı.GİRNE’DE BİR OKULUN İNŞAATI ÇÖKTÜGirne’de bir okulun inşaatı çöktü. 5 işçinin yaralandığı olayı başta öğretmen sendikaları olmak üzere birçok kesim kınadı. Bakanlık, ilk incelemede kazanın kalıplardaki aksaklık nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.İMAR PLANI TARTIŞMALARI2019’da imar planlarıyla ilgili tartışmalar sürdü. Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı, adil olmadığı, kıyı koruma kaldırıldığı, kamu arazileri kişilere verildiği gerekçesiyle bölge belediyelerince reddedildi. 10 Aralık’ta Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı.Kasım ayı sonunda uçuşlarını durdurma kararı alan Atlas Global Havayolları, Aralık ayı sonunda yeniden uçuşlarına başladı. Uçak fiyatlarının yüksekliği de bu dönemde gündem oldu.İHA’LARLA İLGİLİ KARARHükümet, Doğu Akdeniz’deki KKTC ile Türkiye’nin haklarının korunması amacıyla Geçitkale Havaalanı’nın İHA’lar ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi. Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’ndan havalanan İHA 16 Aralık’ta Geçitkale Havalimanı’na indi. Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı aynı gün ilk görev uçuşunu yaptı. TC Cumhurbaşkanı Eroğan da, gerekirse KKTC’ye gönderilen İHA’ların sayısının artırılabileceğini, ihtiyaca göre her an her şeyin değişebileceğini açıkladı.CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ… İLK ADAYI CTP AÇIKLADI2020’nin nisan ayında 5 yıl görev yapmak üzere KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. 2019’un son aylarında Cumhurbaşkanlığı seçimi dE gündem olmaya başladı.Cumhurbaşkanlığı için aday açıklayan ilk parti Cumhuriyetçi Türk Partisi oldu. CTP Parti Meclisi 17 Aralık’taki toplantısında Genel Başkan Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını oy birliği ile onayladı ve kamuoyuna ilan edildi.BÜTÇE ONAYLANDI8 milyar 824 milyon TL’lik 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. Komitede başlayan, Genel Kurul’da devam eden bütçe görüşmelerinde birçok başlık üzerine saatler süren konuşmalar yapıldı.4 GENCİN SELDE HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ RAPOR AÇIKLANDIÖte yandan, 5 Aralık’ta Ciklos’ta meydana gelen selde 4 gencin yaşamını yitirmesiyle ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığını araştırmak üzere oluşturulan komitenin raporu Meclise sevk edildi. Rapor Genel Kurul’da görüşüldü. Bazı parti başkanları ve milletvekilleri raporun yetersiz olduğunu savundu. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da cevaben yaptığı konuşmalarda önemsediği rapordaki bazı bilgilerin teyide muhtaç olduğunu kaydetti. Atakan, çevre temizliğine dikkat edilmediği müddetçe ne kadar güzel köprü ve menfez yapılırsa yapılsın bunların tıkanmaya devam edeceğini vurguladı, tıkanıklık saptanan böyle yerlerden buzdolabı ve klozet kapakları, fayanslar çıktığını anlattı.Komitenin 12 toplantı sonucu hazırlanan raporunda Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyanın Başsavcılık’ta olduğu belirtildi. Komitenin meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı, eğer kusur varsa kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin sürecin Başsavcılık tarafından sürdürülmesi ve konunun da en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiği görüşü Genel Kurul’da paylaşıldı.LAPTA’DA OTEL YANGINI27 Aralık’ta sabah saatlerinde Lapta’dan yangın haberi geldi. Lapta’da faaliyet gösteren LA Otel’de çıkan yangın sonucu otel müşterisi bir İngiliz turist yaşamını yitirdi.Bazı vatandaşlar ve personel dumandan etkilendi, ambulansla hastaneye sevk edildi.(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLIHaber: Rahme Çiftçioğlu