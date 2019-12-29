Kktc’de 2019’u Uğurlarken (1)

SİYASETTE TANSİYON YÜKSEKTİ… HP ÇEKİLDİ, 4’LÜ KOALİSYON BOZULDU… YENİ HÜKÜMET KURULDU... ÖZGÜRGÜN’ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

MALİ PROTOKOL, İMAR PLANLARI, SAĞLIK, EĞİTİM, ULAŞIM, ELEKTRİK GİBİ ALANLARDAKİ SORUNLAR 2019’DA DA GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUDU

FÜZE DÜŞMESİ, CEPHANELİK PATLAMASI, BATI NİL VİRÜSÜ, UÇAK KAZASI 2019 KAYITLARINA GİREN OLAĞANDIŞI OLAYLAR OLDU

TRAFİK KAZALARI HALA TOPLUMUN KANAYAN YARASI… 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİN 189 KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa, 29 Aralık 19 (.): KKTC, 2019’u geride bırakmaya hazırlanıyor. 2020’den beklentilerin dile getirildiği şu günlerde yılla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor; 2019’da neler yaşandı, toplumu etkileyen hangi olaylar oldu, siyasetteki gelişmeler neydi?

2019’da siyasette tansiyon yüksekti. HP çekildi, CTP-HP-TDP ve DP’nin oluşturduğu 4’lü koalisyon bozuldu. UBP ile HP hükümet kurdu. Yılın son aylarında ise gündem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi, gözler siyasi partilerin açıklayacağı adaylara çevrildi. İlk adayı CTP açıkladı. Genel Başkan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisi için yarışacak.

Mali protokol, imar planları, sağlık, eğitim, ulaşım, elektrik gibi alanlardaki sorunlar 2019’da da gündemdeki yerini korudu.

Taşkent’e düşen füze, Girne’de askeri cephanelikte yaşaman patlama, Geçitkale’de iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin ölmesi 2019 kayıtlarına geçen olağan dışı olaylar oldu. Aralığın son günlerinde Lapta’da bir otelde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Başbakanlık ve bakanlık önleri bu yıl da sendikaların, sivil toplum örgütlerinin eylem yeri oldu. 2019’da avcılar da sokağa çıktı, eylem yaptı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, eski başbakanlardan İrsen Küçük hayatını kaybetti; toplumun önde gelen isimleri arasında kayıplar yaşandı.

Trafik kazaları toplumun kanayan yarası olmaya devam etti. Tecavüz, cinsel istismar, taciz, şiddet, vurgun, cinayet gibi olaylar da kamuoyunda günlerce tartışıldı.

KKTC ile TC arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı. Başta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye’deki devlet ve hükümet yetkilileri ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi, UBP-HP hükümetinin kabine üyeleri de Türkiye’de mevkidaşları ile görüştü.



ÖZGÜRGÜN’ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI2018’de UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 2019’da da UBP Milletvekili ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı 7 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile kaldırıldı.ADLİ OLAYLARDAN BAZILARIÜlkede yaşanan adli olaylardan bazıları ise polis kayıtlarına şöyle yansıdı:1 Ocak-24 Aralık 2019 tarihleri arasında 30 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıl boyunca polisin kayıtlarına giren kaza sayısı 3 bin 467 oldu. Kazaların 788’i yaralanmayla, 2 bin 656’sı hasarla sonuçlandı. Kazalarda bin 189 kişi yaralandı.6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ…14 KİŞİ BOĞULDU2019’da 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi öldürüldü. 17 kişi kendi hayatına son verdi. 14 kişi denizde boğuldu. 87 kişi ani ve gayri tabii şekilde öldü.384 UYUŞTURUCU ZANLISINA DAVAPolisin verilerine göre, 1 Ocak-15 Aralık 2019 tarihleri arasında uyuşturucu nedeniyle 384 zanlı aleyhine işleme gidildi.173 KİŞİ KAÇAK YOLLARDAN ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞTI1 Ocak -18 Aralık 2019 arasında KKTC’ye 173 kişinin kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi. Tespit edilenlerin 166’sının Suriye, 6’sının Bangladeş, 1’inin de Pakistan vatandaşı olduğu açıklandı.(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI