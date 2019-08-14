KKTC yeni modele yöneldi...

Yeni Şafak'ın haberine göre Kıbrıs’ta iki devletli çözüm umudu tükendi. 1968’den bu yana devam eden müzakerelerde sonuca ulaşılamadı. Rum inadı karşısında KKTC hükümetini, “Kıbrıs’ta bir paradigma değişikliğinin, kırılmanın eşiğindeyiz” söylemine iten yarım asırlık süreçte, adada kalıcı çözüm için diplomasinin hemen hemen her yolu denendi.

Müzakerelerde iki ülke yönetimindeki siyasi eğilimin aynı ya da farklı olması çözüm getirmedi. Baş başa görüşmelerden de heyetler arası görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Teknik düzeyde, siyasi düzeyde, uzmanlar düzeyinde, müzakereciler düzeyinde yapılan görüşmelerde de yol katedilemedi. Her türlü mekanda müzakere denendi, yurtiçi, yurtdışı, BM nezdinde olmadı. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde görüşmeler yapıldı, çözüm umudu doğmadı.

HER YOL DENENDİ

Kravatlı resmi toplantılar sonuca ulaştırılamazken, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, New York’taki Long Island’da gözlerden uzak gerçekleştirilen Kıbrıs Zirvesi’nde müzakere için rahat bir ortam sunmak amacıyla “kravatsız masa” kurdu, yine çözüm çıkmadı. Eşsiz toplantılarda aynı düzlemde buluşamayınca eşler devreye sokuldu, eşli samimi toplantılarda da durum değişmedi. Diplomasi tekniklerinin hemen hepsi denendi. 4 farklı siyasi liderle müzakere masası kuruldu, resmi ve gayri resmi görüşmeler gerçekleştirildi; ucu açık görüşmeler, ucu kapalı toplantılar, hakemli ve hakemsiz zirveler, üçlü görüşmeler, beşli görüşmeler yapıldı sonuç alınamadı.

KKTC’DEN YENİ ARAYIŞ

Yine çözümü getirmesi için ortaya atılan kapsamlı çözüm, yapıcı muğlaklık gibi yöntemlerin de çözümü getirmeyeceği görüldü. Tüm bu müzakereler ve yarım asırlık müzakere sürecinde yığılan binlerce dosyanın değerlendirilmesi sonucu ulaşılan bu sonuç üzerine KKTC hükümeti, yeni modellere yöneldi. Geçtiğimiz hafta 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta yönetimi ve zenginliği paylaşmayı öngören federal ortaklığın şartları bugün mevcut değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti paylaşmaya hazır olmadığını zaten söylemiştir ve paylaşımdan daha da uzaklaşmıştır. Bugün adada güven eksiktir. Güven bunalımı varken çözüm imkansızdır.

HER FORMÜLÜ KONUŞMALIYIZ

İki devletli federasyonun kurulabilmesi için Kıbrıs’ta bugün şartlar yoktur. Peki ne yapacağız diye sorarsanız, önümüzde 2 seçenek var: Ya bu şartları değiştirip federal ortaklığı mümkün kılacağız ya da mevcut şartların gerektirdiği modeli ortaya koyacağız. Bugün bu şartlar ancak, uluslar arası aktörler devreye girer, müzakere ve ortaklık vurgulanırsa ancak değişir. Oysaki şuanda tam tersi gelişmeler yaşanıyor. Geçmişte çözümü geciktirmek için dile getirilmiş olan federal ortaklık dışındaki modeller, bugün çözüm için masaya konulmalı. İşbirliğine dayalı ortaklık modellerini konuşmalıyız. Bugün zemini sorgulamadan müzakerenin devamı, statükonun devamı olacaktır ve çözüm değildir” dedi.