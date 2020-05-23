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KKTC'ye kaçak giriş yaptılar

Haspolat bölgesinde 1. Derece Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs'a geçmeye çalışırken suç üstü yakalanan zanlılar Awais ALİ, Shabir ISHAN, Muhammed USMAN ve Majid ALİ karantina altına alındıkları için mahkemeye getirilmeden gıyaplarında aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:55
KKTC'ye kaçak giriş yaptılar
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat bölgesinde 1. Derece Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs'a geçmeye çalışırken suç üstü yakalanan zanlılar Awais ALİ, Shabir ISHAN, Muhammed USMAN ve Majid ALİ karantina altına alındıkları için mahkemeye getirilmeden gıyaplarında aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı 22 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa’da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, bölgeden zanlılar Awais ALİ(E-21, İşsiz Pakistan), Shabir ISHAN(E-23, İşsiz, Pakistan), Muhammed USMAN(E-23, İşsiz, Pakistan) ve Majid ALİ(E-24, İşsiz, Pakistan), Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kibris'a geçiş yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını ayrıca zanlıların başka bir ülkeden geldikleri için bakanlar kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığını belirterek ilk etapta tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 23.05.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
Awais AliShabir ISHANMuhammed USMANMajid ALİ
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