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KKTC yarın sandık başına gidiyor
KKTC yarın sandık başına gidiyor
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KKTC yarın sandık başına gidiyor

KKTC, dört yıl aradan sonra yarın yeni Meclis’ini belirlemek üzere sandık başına gidiyor... 50 milletvekilinin belirleneceği seçimde 403 aday yarışıyor... Sandıklar yarın saat 08.00’de açılacak, oy verme işlemi 18.00’e kadar devam edecek...

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:54
KKTC yarın sandık başına gidiyor

Erken genel seçim, yarın yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği seçim takvimine göre bugün seçim propagandasının son günü. Saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması, bu amaçla toplu SMS atılması yasak olacak.

Oy verme işlemi yarın saat 08.00’de başlayıp18.00’de sona erecek.

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, yarın saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

YSK, yasa gereğince, alkollü içki satılması,verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018’de yapıldığı ülkede, 4 yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor.

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203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere yarın yapılacak seçimde, 6 ilçede 763 sandık kurulacak.Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapacak.
Üç bağımsız adayın da katılımıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’ne girebilmek için 403 aday yarışacak. Yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanan ülkede, seçmenden oy talep eden adaylardan sadece 131’i kadın.
İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfusa göre yeniden hesaplanarak belirlendi. Buna göre Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3 ve Lefke’den 2 milletvekili Meclise girecek.

Seçmenler nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebiliyor. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden “nerede oy kullanacağım” linkinden sandık numarasını ve yerini görebiliyor.
Seçmenler oylarını, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde kullanabilecek.
Mühürde seçmenler destelemek istedikleri partinin ambleminin altındaki karenin içine bir defa “evet” mührü basacak.

Mühür ve tercih kullanacak seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabilecek.Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var.

Karmada ise mühür kullanılmayacak. Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılacak. Kural, en az 23 en fazla 50 adaya oy vermek. Oyların en az iki parti veya bir parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerekiyor.

Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek. Seçmenlerin Covid-19 kurallarına uyması, maske takması zorunlu olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek. Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesi yasak olacak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.
 

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