KKTC Vaka Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 2 bin 160 Kovid-19 testi yapıldığını ve 44 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vakaların 24’ü Lefkoşa, 12’si Girne, 5’i Mağusa, ikisi Güzelyurt ve biri de İskele Bölgesi'nden.

Tedavisi devam eden toplam vaka sayısı 354 olarak açıklanırken, bunların beşi Pandemi Merkezinde tedavi görüyor. Karantinada bulunan vaka sayısı ise 349.

Ülke genelinde bugün 102 doz aşı yapıldığı da belirtildi.

Bugüne kadar toplam 7 milyon 17 bin 230 test yapıldı, toplam 95 bin 30 pozitif vakaya rastlandı. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 94 bin 440, kaybedilen hasta sayısı ise 238.