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KKTC Vaka Sayıları Açıklandı

01 Haziran 2022 Çarşamba 19:09
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının bin 702 olduğunu, 36 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Açıklamaya göre 22 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden tespit edildi.

1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36          

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932           

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Toplam Vaka Sayısı: 95.066                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480                                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350                 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4 

Karantinadaki Vaka Sayısı: 346          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 87”

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