KKTC Vaka Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının bin 702 olduğunu, 36 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.
Açıklamaya göre 22 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden tespit edildi.
1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932Toplam Vaka Sayısı: 95.066
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı: 346
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 87”