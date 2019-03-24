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KKTC üzerinde oynatılan bahis çetesine operasyon

Günlük kazancı 400 bin TL'ydi! 21 lüks otomobile el konuldu!

KKTC üzerinde oynatılan bahis çetesine operasyon

Günlük kazancı 400 bin TL'ydi! 21 lüks otomobile el konuldu!

24 Mart 2019 Pazar 12:09
KKTC üzerinde oynatılan bahis çetesine operasyon

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon ile darbe vurulan Riber Ö. liderliğindeki yasa dışı bahis çetesinin 2.1 milyon lira değerindeki 21 lüks otomobiline devlet tarafından el konuldu. Riber Ö.'nün günlük kazancının 400 bin TL olduğu belirtildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüpheliler olduğunu belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elemanlarını takip etti.

Çete lideri Riber Ö., bir otelde tatil yaparken yakalanmıştı.

11 İLDE YASA DIŞI BAHİS OYNATIYORDU

İHA'da yer alan habere göre yapılan takipte çete liderinin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Riber O. (44) olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye'de 11 ilde yasa dışı bahis oynattığını, Adana'da 3 kardeşinin işi organize ettiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı.

111 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

800 polis eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

GÜNLÜK KAZANCI 400 BİN TL'YDİ

Bahis çetesinin ise liderliğini yapan Riber O.'nun (44) KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Riber O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu. Günlük kazancı 400 bin lira olan Riber Ö.’nün de dolandırıldığı ortaya çıktı.

ÇETE LİDERİ VE 33 ADAMI TUTUKLANDI

Öte yandan, savcılık talimatıyla el konulan ve piyasa değeri yaklaşık 2.1 milyon lira olan 21 lüks otomobil de Adana Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına çekildi. Söz konusu araçlar, burada ‘lüks bir oto galeriyi andırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden Riber Ö., Ali ve Serkan İ. kardeşlerle birlikte 34 kişi tutuklandı; 16’sı savcılık ifadesi, 61’i de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.

ÇETENİN, 23 DE TAŞINMAZ MALI ÇIKTI

Çetenin ayrıca 34 milyon 911 bin 500 lira değerindeki 23 taşınmazına da el konulmuştu. Para transferi için kullanıp, sahiplerine 5 bin lira aylık maaş bağlayan çetenin, kullandığı bin 520 hesabın sadece 278’inde 34 milyon 240 bin liralık bir hareketlilik tespit edilmişti. Çete üyelerine ait olan 5 ayrı bankadaki 824 hesaptan 726 bin 500, evlerinden de 142 bin 500 lira olmak üzere toplam 869 bin lira nakit para çıkmıştı.

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