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KKTC üniversitelerinin doluluk oranı arttı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu basın bürosu aracılığı ile açıklama yaptı..

28 Kasım 2021 Pazar 14:00
KKTC üniversitelerinin doluluk oranı arttı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu KKTC’deki üniversitelerde kayıtlı öğrenci sayısının 2021-2022 ders yılındaki rekor kayıt ile 108 bin 295’e yükseldiğini açıkladı
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkeye çok ciddi sayıda öğrenci geldiğini belirterek, “Eğitimde kalite başta olmak üzere, her açıdan en iyiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, öğrencilerin ekonomiye katkısının da çok büyük olduğuna dikkat çekti. 

“ESAS DERDİMİZ KALİTE”

Bakan Amcaoğlu, “Bizim esas derdimiz eğitimde çok iyi bir kalite yakalamaktır ki bunu birçok üniversitemizin başarmış olduğunu görmekten mutluluk duymaktayız” dedi. 

Bakan Amcaoğlu, öğrenci sayısında, salgına rağmen, son dört yılda yaşanan artışın da ülke ekonomisi adına iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

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Bakan Amcaoğlu, 2018 – 2019 ders yılında KKTC’deki toplam öğrenci sayısının 102 bin 701 olduğunu kaydederken, aynı ders yılında yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarının 20 bin 800 olarak saptandığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 2019 – 2020 ders yılında toplam öğrenci sayısının 103 bin 878; yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarının ise 21 bin 867’e çıktığını söyledi.

2020 – 2021 ders yılında toplam öğrenci sayısının 103 bin 108’e gerilediğini; yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarının ise 22 bin 688’e yükseldiğini anlattı.

Amcaoğlu içinde bulunulan  2021 – 2022 ders yılı rakamları ile ilgili “devam etmekte olan ders yılında yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarı 26 bin 647’dir. Toplam öğrenci miktarı ise rekor seviyeye ulaşmıştır ve 108 bin 295 rakamını göstermektedir.” dedi.

Bakan Amcaoğlu, 2018 – 2019 ders yılına göre bu yıl yeni kayıtlı toplam öğrenci sayısının  yüzde 25 artmış olmasının  başarı olduğuna da işaret ederken, bu başarıda emeği geçen en başta üniversite yönetimleri olmak üzere, bakanlık çalışanlarını da kutlamak istediğini ekledi.

Amcaoğlu, 2021 – 2022 ders yılında yeni kayıtlı toplam öğrencilerin 3 bin 592’sinin KKTC, 10 bin 148’inin Türkiye Cumhuriyeti ve 12 bin 907’sinin de üçüncü ülkelerden olduğunu kaydetti. 

Bakan Amcaoğlu, KKTC’deki 108 bin 295 kayıtlı üniversite öğrencisinin 51 bin 280’inin üçüncü ülke, 43 bin 101’inin Türkiye Cumhuriyeti ve 13 bin 914’ünün de KKTC vatandaşı olduklarını açıkladı. 
 

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Son Güncelleme: 28.11.2021 15:09
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