KKTC üniversitelerinin doluluk oranı artacak

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bu yıl pandemi kaynaklı çeşitli etkenlerden dolayı ÖSYM sınavında başarının düştüğünü, barajı geçip lisans programlarına yerleştirilebilecek öğrenci sayısının yüzde 40 azaldığını kaydetti; bu oranın Türkiye üniversitelerine yansımasının olumsuz olduğunu ancak KKTC üniversitelerinin bundan etkilenmediğini vurguladı.

“Biz dengede gidiyoruz, hatta 2. ek yerleştirme sonunda iyi bir noktaya geleceğiz” diyen Öztürkler, geçen yıl 2. yerleştirme sonucunda doluluğun yüzde 72 olduğunu, bu yıl ilk yerleştirme neticesinde doluluğun yüzde 57’ye ulaştığını, bu rakamın 3. yerleştirme sonucunda geçen yılkini aşacağını ifade etti.

Bu yıl toplam 13 bin 369 kontenjan açıldığını, ilk yerleştirme sonucunda 7560 öğrencinin KKTC ‘deki üniversitelere yerleşme hakkı kazandığını kaydeden Öztürkler, Türkiye’deki üniversitelerin KKTC kampüslerine ise 620 öğrencinin yerleşme hakkı aldığını; bunlar da toplama katıldığında KKTC’deki üniversitelere bu yıl şu ana kadar 8333 öğrencinin yerleşme hakkı aldığını anlattı.

Geçtiğimiz yıl hem KKTC hem de Türkiye’de eğitimin uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi nedeniyle bu yılın farklı bir yıl olduğunu kaydeden Öztürkler, lisans ve ön lisans programlarını tercih eden öğrenci sayısında yüzde 40’lık azalma olmasının iyi etüt edilmesi gererken önemli bir nokta olduğunu ifade etti. Öztürkler, lisans baraj puanının da YÖK tarafından 180’den 170’e çekildiğini, ön lisans programları için baraj puanının ise 140’a düşürüldüğünü de hatırlattı.

Tüm olumsuzluklara rağmen, KKTC üniversitelerinin genel yerleştirmelerinde geçtiğimiz yılla hemen hemen aynı noktada olacağını belirten Öztürkler, “Önceki yıldan şöyle bir farkımız var, geçen yıl ana yerleştirme ve bir ek yerleştirme ile dönemi kapatırken, şu anda sadece ilk yerleştirme sona erdi, 2 ek yerleştirme daha olacak ve bu iki ek yerleştirmenin sonucunda biz tam olarak KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci verilerine sahip olacağız” dedi.



“NETİCEDE GEÇEN YILIN 500 ÖĞRENCİ KADAR ÜZERİNE OLMAYI BEKLİYORUZ”

Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl 1. yerleştirme neticesinde 1000 öğrenci kadar aşağıda olunduğunu söyleyen ancak daha 2. ve 3. yerleştirmelerin yapılacağını anlatan Öztürkler, neticede bu farkın ortadan kalkacağını ve geçen yılın 500 öğrenci kadar üzerine olmayı beklediklerini söyledi.





“KKTC ÜNİVERSİTELERİ YILDA 20-25 BİN ÖĞRENCİ KABUL EDECEK BİR DURUMA GELDİ”

KKTC üniversitelerinin yılda 20-25 bin öğrenci kabul edecek bir duruma geldiğini ifade eden Öztürkler, şunları anlattı:

“Türkiye’den YKS sonucunda yerleşen, dikey geçiş, yatay geçiş yapan, master ve doktora programlarına devam eden öğrenci sayısı bir araya geldiğinde 13 binin üzerine bir kayıt yapıyoruz. Bu kayıttan ayrı olarak üniversitelere ortalama yılda 8 bin civarında da uluslararası öğrenci kaydı yapılıyor. Ekonomik şartlar, salgın ve diğer çeşitli etkenlerden dolayı bu sayı bazen 20 bin civarında kalıyor, her şey kontrollü gittiğinde de bu sayı 23-24 binlere çıkıyor. Bu yıl hem Türkiye hem de üçüncü dünya ülkelerinden toplam 20 binin üzerinde kaydın olacağı ortadadır. Yükseköğrenimde bu dengelerin ve süreçlerin tamamlanabilmesi için 1 aya daha ihtiyacımız vardır. Hem Türkiye tarafından iki yerleştirme daha yapılacak hem de uluslararası kayıtların hızlanacağı dönem bu dönemdir. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda Ekim ayında daha net veriler ortaya çıkacak.”

Türkiye ve diğer ülkelere yükseköğrenime gidecek olan KKTC’li öğrencilerle ilgili sürecin de daha tamamlanmadığını kaydeden Öztürkler, Türkiye’de 2 yerleştirme daha olacağını ve TC burslarının da daha açıklanmadığını belirtti.

Öztürkler, KKTC’de eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin aşılanma sürelerinin tamamlandığını, aşılanmak isteyenlerin aşıya kolay bir şekilde erişebileceğini de kaydetti.



