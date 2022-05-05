Dünya’nın en iyi üniversitelerini belirleyen uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşu “Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında” büyük başarılara imza atan üniversiteleri kişisel sosyal medya hesabından tebrik eden Öztürkler, “Üniversitelerimizin geleceğe dönük amaçlarını uluslararası boyutta düşünmeleri ve bu yönde hedefler belirlemeleri ülkemiz için hayati önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

ÖZTÜRKLERİN PAYLAŞIMININ TAMAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Uluslararası düzeyde hedefler belirleyen üniversitelerimizi kutluyorum.

Dünya genelinde oldukça önemli bir gösterge olan “Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında” KKTC üniversiteleri büyük başarılara imza attı.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)” Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması tüm etki kategorileri toplamı genel sıralamasında ada genelinde “birinci” oldu. KKTC’den 3, Güney Kıbrıs’tan 4 üniversite olmak üzere ada çapında 7 üniversitenin yer aldığı genel sıralamada DAÜ en üst bant olan 201-300 bandına yer aldı. DAÜ, Dünya genelinde 1406 üniversitenin katıldığı sıralamada, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlenen 17 kategorinin tümünde değerlendirmeye girerek ve 5 kategoride en üst bantta yer alarak, ada genelinde bu kategorilerde de “birinci” olma başarısı gösterdi.

“Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)” de; Times Higher Education (THE) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Dünya genelinde üniversitelerin etkilerini ölçtüğü araştırmada, “Nitelikli Eğitim” kategorisinde; KKTC’den 4, Güney Kıbrıs’tan 4 üniversite olmak üzere ada çapında 8 üniversitenin yer aldığı sıralamada “Dünya genelinde yedinci”, ada genelinde “birinci” oldu. YDÜ değerlendirmeye alındığı toplam 4 kategoriden 2 kategoride de en üst bantta yer alarak ada genelinde “birinci” oldu.

“Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ)” Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralamasında değerlendirmeye alındığı 10 kategoriden; ada çapında 5 üniversitenin değerlendirmeye alındığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve yine ada çapında 2 üniversitenin değerlendirmeye alındığı “Karasal Yaşam” kategorilerinde ada genelinde “birinci” oldu.

“Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi” de Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralamasında 4 kategoriden “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar” “Yoksulluğa Son” kategorinde değerlendirmeye alınarak ada genelinde dereceye girmeyi başardı.

Söz konusu liste, dünya genelindeki üniversiteleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlere göre sıralıyor. Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar dünya için öncelikli 17 amaç belirledi: “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ile “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli Eğitim”, “Yoksulluğa Son” başta olmak üzere, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Açlığa Son”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, “Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İklim Eylemi”, “Hedefler İçin Ortaklıklar”, “Sudaki Yaşam”, “Karasal Yaşam”, “Temiz Su ve Sanitasyon” olmak üzere 17 amaç bulunuyor.

Üniversitelerimizin geleceğe dönük amaçlarını uluslararası boyutta düşünmeleri ve bu yönde hedefler belirlemeleri ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Çağımızda bir ülkenin gücünü, üretilen bilgi ile onu teknolojiye dönüştüren insan ve kurumlar belirlemektedir. Bu nedenle refahın, ekonominin, kalkınmanın lokomotifi olan, uluslararası rekabet edebilirliği yüksek üniversitelere sahip olmak mühimdir.

Dünya’nın en iyi üniversitelerini belirleyen uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşu “Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında” yer alarak başarı gösteren üniversitelerimizi kutluyor, bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum.