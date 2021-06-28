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KKTC turizmi İstanbul’da tanıtılıyor

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:45
KKTC turizmi İstanbul’da tanıtılıyor
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KKTC turizmi, İstanbul’da düzenlenen "İstanbul ACE of MICE 2021" turizm fuarında tanıtılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün başlayan ve Çarşamba günü tamamlanacak fuar, İstanbul Kongre Merkezi’nde yer alıyor.

Konferans ve toplantı turizmi temalı "İstanbul ACE of MICE 2021" turizm fuarında KKTC, 40 metrekarelik stantta tanıtılıyor.

Fuara Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KITSAB'ı temsilen Oğuz Akançay, KITOB'u temsilen Fethi Boğaç, Kıbrıs Türk kahve kültürü temsilcisi Okyay Sadıkoğlu, İstanbul Turizm Tanıtım Koordinatörü Özge Palamutçu, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli Pembe Kılıç ve Meryem Koç katılıyor.

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Fuardaki KKTC standında, ülkenin konferans, seminer ve toplantı imkanlarını, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan çekici görseller kullanılıyor.

KKTC standını ziyaret edenlere ülke turizmi hakkında bilgiler verilerek, Kıbrıs Türk kahve kültürünü öğretmek adına kahve ve pastelli ikramında bulunuluyor.

Ziyaretçilere ayrıca ülkeyi tanıtıcı kumaş heybe, turizm tanıtım broşürleri, özel ilgi turizmi tanıtım broşürleri ve turistik haritalar dağıtılıyor.

Fuar öncesinde Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, fuar organizasyon portalı üzerinden aldığı toplantı randevuları çerçevesinde fuardaki bazı katılımcı ve ziyaretçilerle toplantılar yapıldığı ve ülkeye nasıl daha fazla turist çekilebileceği üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Fuara Türkiye ve diğer ülkelerden de seyahat acenteleri, oteller, havayolu şirketleri, turizm teknolojileri şirketleri, turistik taşıma şirketleri stantlar kurarak katılıyor. Fuarı ayrıca turizm yazarları ve turizm camiasından çok sayıda ziyaretçi ziyaret ediyor.

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Son Güncelleme: 28.06.2021 19:50
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