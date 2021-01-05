KKTC Tüketiciler Derneği’nden hükümete çağrı: “Astronomik elektrik tarifelerine karşı acil önlemler alın”

KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ’NDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI: “ASTRONOMİK ELEKTRİK TARİFELERİNE KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALIN”

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketicilerin ülkedeki “astronomik elektrik tarifelerini” ödeyemediklerini ileri sürerek, hükümeti, enerji politikasını gözden geçirmeye ve gerekli olan acil önlemleri almaya çağırdı.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle dedi: “Elektrik Kurumunun tahsil edemediği elektrik borçları ve partizanca yapılmakta olan istihdamların faturası fahiş elektrik ücretleri ile tüketicilere ödettirilmektedir, Bu astronomik elektrik ücretlerini tüketiciler ödeyemiyorsa hükümet ‘enerji politikalarını’ gözden geçirmeli ve gerekli olan acil önlemleri almalıdır”.



Açıklamada ayrıca, dernek tarafından hükümete, tüketicilere enerji ihtiyaçlarını solar enerji ile karşılayabilmelerine destek vermesi için çağrıda da bulunuldu.