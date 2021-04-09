KKTC Tüketiciler Derneği’nden etkin denetim çağrısı

Yazılı açıklama yapan dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, döviz kurlarında önceki düşüşe rağmen indirim yapılmadığını belirterek, hükümeti “Rekabet Yasası” kapsamında piyasaya müdahale etmesi için acil göreve davet etti.

Haksız fiyat artışları yanında idari para cezası gerektiren, etiket ve kasa fiyat farklılıklarının da tüketicileri mağdur ettiğini kaydeden Işık, bazı toptancıların, piyasaya, eksik gramajlı ve tarihi geçmiş temel gıda maddelerini sürdüğünü bunun ekonomik sıkıntılara yol açmanın yanında sağlığı da tehdit edecek boyuta ulaştığını belirtti.





