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KKTC Tüketiciler Derneği’nden etkin denetim çağrısı

KKTC Tüketiciler Derneği dövizdeki bir aylık yükselişin tüm tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyini ikiye katladığını belirterek, “tüketicilerin serbest piyasada korumasız ve çaresiz kaldığını” söyledi. 

09 Nisan 2021 Cuma 15:00
KKTC Tüketiciler Derneği’nden etkin denetim çağrısı
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Yazılı açıklama yapan dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, döviz kurlarında önceki düşüşe rağmen indirim yapılmadığını belirterek, hükümeti “Rekabet Yasası” kapsamında piyasaya müdahale etmesi için acil göreve davet etti. 
Haksız fiyat artışları yanında idari para cezası gerektiren, etiket ve kasa fiyat farklılıklarının da tüketicileri mağdur ettiğini kaydeden Işık, bazı toptancıların, piyasaya, eksik gramajlı ve tarihi geçmiş temel gıda maddelerini sürdüğünü bunun ekonomik sıkıntılara yol açmanın yanında sağlığı da tehdit edecek boyuta ulaştığını belirtti. 

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Pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yetersiz kaldığını, vakaların artış gösterdiğini kaydeden Işık, Sağlık Bakanlığını, Ticaret Dairesi Müdürlüğünü ve belediyeleri, piyasaya ve pandemi kurallarına yönelik etkin denetim yapmaya davet etti. 

 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 15:28
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