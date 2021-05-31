KKTC Tüketiciler Derneği’nden “betonlaşmayı durdurun” çağrısı

KKTC Tüketiciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, Girne’yi betona gömen çevre düşmanı zihniyet proteto edilerek, yetkililer göreve çağırıldı.

Işık, betonlaşmanın yanı sıra denizlere verilen kanalizasyon atıklarına da değinerek, “Kanalizasyon atıkları ile ciddi sağlık tehditi yaratılmakta tüketicilerin denizden doğadan yararlanma hakları elinden alınmaktadır. Girne Belediyesi derneğimizin uyarılarına rağmen denize verilen kanalizasyon atıklarını durdurmak için hiçbir önlem almadığı görülmektedir. Plajların temizliğinden sorumlu olan belediyeler yerleşim birimlerinin kanalizasyon atıklarını bizzat denize vermekte olmasına rağmen bu plajlara girmemesi için tüketicileri uyarmamakta ve görevini yapmamaktadır” ifadelerini kullandı.





