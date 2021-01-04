Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücret hariç zamlar fora
Asgari ücret hariç zamlar fora
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin çığlığı!
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin...
Sivil itaatsizliğe doğru
Sivil itaatsizliğe doğru
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
banner376

KKTC Tüketiciler Derneği’nden asgari ücret eleştirisi

KKTC Tüketiciler Derneği, asgari ücrete artış yapılmamasını eleştirdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:36
KKTC Tüketiciler Derneği’nden asgari ücret eleştirisi
banner337
banner351

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmaların ciddi fiyat artışlarını körüklediğini ve tüketicilerin mağdur olduğunu kaydetti.

banner341
Hükümetin harçlara yaptığı zamların tüketiciyi şaşkına döndürerek kovid-19 salgınını unutturduğunu savunan Işık, “Enflasyonu ve fiyat anarşisini körükleyen dolaysız vergiler ile tüketicilerden önce ekonomiye zarar verildiğini hükümet idrak etmeli ve harçlara yaptığı zamları gözden geçirmelidir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de asgari ücretin yüzde 21,56 oranında yükseltilerek brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatan Işık, KKTC’de asgari ücrette artış yapılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KKTC Tüketiciler DerneğiAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı basın kartı başvuruları başladı
2021 yılı basın kartı başvuruları başladı
Vize süresi bitmemiş çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf
Vize süresi bitmemiş çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf
Akdoğan’da bir erkek ölü bulundu
Akdoğan’da bir erkek ölü bulundu
Pilli Meclis'te konuştu
Pilli Meclis'te konuştu
Tüp gaz ve et fiyatlarında indirim
Tüp gaz ve et fiyatlarında indirim
Les Ambassadeurs Şirketler Grubu süresiz olarak faaliyetlerini duyurdu
Les Ambassadeurs Şirketler Grubu süresiz olarak faaliyetlerini duyurdu
Canaltay'a ret!
Canaltay'a ret!
KTÖS: “Öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapılamaz”
KTÖS: “Öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapılamaz”
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Lefke Kaymakamlığı'ndan uyarı
Lefke Kaymakamlığı'ndan uyarı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim