KKTC Tüketiciler Derneği’nden asgari ücret eleştirisi

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmaların ciddi fiyat artışlarını körüklediğini ve tüketicilerin mağdur olduğunu kaydetti.



Türkiye’de asgari ücretin yüzde 21,56 oranında yükseltilerek brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatan Işık, KKTC’de asgari ücrette artış yapılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.