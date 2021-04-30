KKTC Tüketiciler Derneği elektrik tarifelerinde indirim yapılmasını talep etti

KKTC Tüketiciler Derneği, dünya piyasasında akaryakıt fiyatları ve dövizdeki kur artışına orantılı olarak elektrik tariflerinde indirim yapılmasını talep etti. Dernek açıklamasında, elektrik tarifelerinin tüketiciler ve ekonomi için sürdürülebilirliği olmadığı belirtilerek, hükümetten gerekli önlemeleri alması talep edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIBTEK) “yolsuzluklardan” dolayı bütçe açığı ortaya çıktığı savunularak, bu açığı kapatmak için elektrik ücretlerine yüzde 15 zam yapılacağının açıklandığı kaydedildi.



Açıklamada, tüketicilerin bu yükü kaldıramayacağı belirtilerek, Ekonomi ve Enerji Bakanına kararlarını geri alması çağrı yapıldı.