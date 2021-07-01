KKTC-TC Dostluk Grubu Anıtkabir’i ziyaret etti

Meclis’ten verilen bilgiye göre, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığındaki KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ni ziyaret eden İzlem Gürçağ Altuğra burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Altuğra, deftere şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının derin hürmet ve sarsılmaz bağlılığını arz ediyorum. ‘Hürriyet benim karakterindir’ diyen ulu önder Atatürk’ün özgürlük, demokrasi, adalet ve insan hakları stratejilerini tüm benliğinde özümseyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, yarım asırdır vermekte olduğu ulusal mücadelesinde, anavatanımızın minnetle andığımız yardımlarıyla, mutlaka başarıya ulaşacak ve uluslararası platformlarda hak ettiği saygın yerini alacaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene”

Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu’nda Altuğra’nın yanısıra UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler bulunuyor.

KKTC-TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun bugün TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirmesi, ardından da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Avrupa Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.



