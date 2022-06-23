KKTC-TC Belediyeler Birliklerinin İş Birliği İçin Açılış Toplantısı…

TTB ile KTBB İş birliği Programı Açılış Toplantısı Güzelyurt’ta yapıldı

Toplantıda bazı KKTC ile TC belediyeleri arasında niyet beyanları imzalandı

Oktay: “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimiz güçlenerek devam edecek”

Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş Birliği Programı Açılış Toplantısı yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki açılış toplantısına, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı bakanlar ve milletvekilleri ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile TC ve KKTC’den belediye başkanları katıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

-Özçınar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, böyle bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özçınar, ana protokolün bir parçası olarak ortaya konan yerel yönetimlerin iş birliğine yönelik çalışmaları içeren protokol sonucu olarak belediyelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve ortak zemin oluşturulması, bilgi paylaşımı, ortak proje uygulamaları, tecrübe paylaşımı, iş birliğinin artırılması ve desteklenmesi, kardeş şehir uygulamaları, ortak proje uygulamalarını geliştirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

“TBB ve KTBB ortak proje çalışmaların meyvesini görmek bizler için çok önemli” diyen Özçınar, üretime, kadın istihdamına, eğitime ve ülkenin geleceğine yönelik düzenli proje uygulamalarında başlangıcın meyvesini aldıklarını söyledi. Özçınar, “Belediyelerimiz arasında uygulanacak iş birliğine yönelik protokollerle bunu taçlandırıyoruz” dedi.

Ülkede olumsuz günler yaşandığını belirterek, yangına işaret eden Özçınar, yeşile yönelik projelerle olumsuzluğu olumluluğa dönüştürmek gerektiğini söyledi.

İmar yapısına yönelik çalışmalarla kentleri geleceği taşımanın önemine vurgu yapan Özçınar, KKTC’deki altyapı gelişmesini de yerelden kalkınma hamlesini birlikte başararak, bunu aşmak zorunda olduklarını vurguladı.

“Üretmek zorundayız ve ürettiğimizi pazarlamak zorundayız” diyen Özçınar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

-Şahin

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de, coşkulu karşılama ve ev sahipliğinden dolayı herkese teşekkür etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC belediyelerinin yanında olduklarını kaydeden Şahin, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Yavru vatana selamlar getirdiklerini belirten Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı’na işaret ederek, Gaziantep’in da baş eğmediğini vurguladı.

Daha özgür ve mutlu bir KKTC için çalıştıklarını ifade eden Şahin, “Kıbrıslı kardeşlerimizi çok seviyoruz” dedi. Pandemi sürecinin herkese bir ders verdiğini belirten Şahin, KKTC’deki yangınla ciğerlerinin yandığını ve alınması gereken tedbirler olduğunu vurguladı.

“Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız” diyen Şahin, Maraş’ı ziyaret ettiklerini, Maraş’ın açık hava müzesi olduğunu kaydetti.

Fatma Şahin, pandemiden sonra yeni bir dünya kurulduğunu belirterek, “Sizinle gidecek çok yolumuz var. Elinizde çok büyük bir hazine var” diyerek, bilgi ekonomisinin önemini vurguladı.

Geleceğin Kıbrıs’ını, belediyelerini oluşturmak gerektiğini kaydeden Şahin, KKTC için yeniden yapılanma süreci tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Yapısal reformun önemini vurgulayan Şahin, verimliliği sağlamak gerektiğini söyledi. Kıbrıs adasını yeşil ada yapmak gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, yenilenebilir enerji ile organik tarımı güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Mazeret üretmenin çok kolay olduğunun altını çizen Şahin, “Kıbrıs adasını kalkınmanın adası yapacağız, saklı cenneti bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, bugün imza atılacak iş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, 28 belediyenin proje bazında herhangi bir çalışmaları olduğu zaman Belediyeler Birliği’yle istişaresi ile belediyelerin arkalarında oldukları mesajını verdiklerini söyledi.

Ülkede çıkan yangının yüreklerini yaraladığını ifade eden Ataoğlu, yangına yönelik yardımları nedeniyle TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve yetkililere teşekkür etti ve “İyi ki varsınız” dedi.

Belediyelerle ilgili başlatılan yasa çalışmasının yakın zamanda sonlanıp, ilerleyen süreçte sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışının hayat bulmasıyla ilgili çalışmalarının sonlanacağını dile getiren Ataoğlu, Kasım ayındaki yerel seçimlere işaret ederek, yapılacak değişiklik sonrasında sürdürülebilir belediyeciliğin olmasıyla ilgili çalışmalarının daha sıkı bir şekilde yapılacağını vurguladı.

Belediyecilik konusunda TBB Başkanı Fatma Şahin’in her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Ataoğlu, Anavatan Türkiye’den gelen suyun tarımla buluşmasıyla yeşilin artacağını söyledi.

Ülkede yangınların kendilerini üzdüğünü ifade eden Ataoğlu, tedbirlerin alınmasını ve buna benzer olayların yaşanmamasını temenni etti.

-Oktay

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konuşmasında, herkesi sevgi, saygı ve muhabbetle selamladı.

Programa, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte geleceklerini ancak Başbakan’ın yangın nedeniyle sahaya gitmek zorunda kaldığını belirten Oktay, geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletti ve “Sizinleyiz, her zaman birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Oktay, katılımcılara, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını iletti. Bu sırada salonda “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı.

Daha önce “Kalkınma yerelden, insandan, bireyden başlar, topluma kadar gelişir” dediklerini kaydeden Oktay, Türkiye’de yapılan ve üç temel olarak sunulan şeyin yol haritası olduğunu söyledi.

Bilgi ekonomisi, yeşil ve zihinsel dönüşümün önemine dikkat çeken Oktay, KKTC’ye geldiğinde vermek istediği tek mesajın, “İnanmak, inanmak ve çalışmak” olduğunu vurguladı.

“Gece-gündüz çalışacağız mazeret üretmeyeceğiz” diyen Oktay, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözünün Rusya-Ukrayna krizi çıktığında anlaşıldığını söyledi.

Sorunların her zaman olacağını ifade eden Oktay, “Çözüm yine bizde, çözüm için başka bir yere bakmayacağız, başka birisinden çözüm beklemeyeceğiz. Çözümü biz geliştireceğiz, biz üreteceğiz” dedi.

Türkiye’nin belediyecilik alanında çığır açtığını dile getiren Oktay, kardeş şehir ilişkilerinin son derece önemli bir role sahip olduğunu ve belediyeler arası tecrübe paylaşımına imkan tanıdığını belirtti.

Ekonomik ve kalkınma iş birliği kapsamında KKTC’ye verilen desteklerin, TBB’nin elini taşın altına koymasıyla başka bir boyuta taşındığını ifade eden Oktay, iş birliği iradesinin somut projeler olarak meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.

Gazimağusa ve Gaziantep belediyelerinin ilk adımı atarak, iş birliğine örnek olduklarını ifade Fuat Oktay, çabalar sonrasında belediyeler arasında iş birliğinin filizlenmeye başladığını söyledi.

Belediyeler arasındaki iş birliklerine yönelik örnekler veren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ortak projeler sayesinde Türkiye ve KKTC arasındaki ezeli kardeşlik bağlarının daha da perçinlendiğini kaydetti.

-2002’de belediyelere 55 milyon TL

Belediyelere sağlanan katkılardan bahseden Oktay, 2022 yılı için belediye ve köylerin altyapı yatırımları projesine 55 milyon TL kaynak ayırdıklarını kaydetti. Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimiz güçlenerek devam edecek” dedi.

KKTC’nin mavisini, yeşilini geleceğe aktaracak bir belediyeciliğin önemine vurgu yapan Oktay, iki ülke arasında belediyecilik alanında gelişen bu iş birliğinin diğer alanlar için de örnek olmasını istedi. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tüm çalışmaların Kıbrıs Türkü’ne hayırlı olmasını diledi.

Oktay’ın konuşması sonrasında “Kıbrıs’ın abisi Fuat Oktay” sloganları atıldı.

Konuşmaların ardından bazı KKTC ile TC belediyeleri arasında niyet beyan imza töreni yapıldı. İmzalar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu şahitliğinde atıldı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile tamamlandı.