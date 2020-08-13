KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan DAÜ’ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Başkan Yardımcısı Sıtkı Doğruer, Koordinatör Mehmet Yılmabaşar, Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu ve Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay tarafından gerçekleştirilen ziyarette Prof. Dr. Aykut Hocanın’a yeni görevinin hayırlısı olması temennisinde bulunuldu ve geçtiğimiz yıllarda DAÜ ile imzalanan “İş Birliği ve Yardımlaşma Protokolü” kapsamında yapılması planlanan projeler hakkında görüşüldü.

Ziyarette özellikle DAÜ Radyo/TV ve Radyo Vatan’ın vericilerini iyileştirme projesi ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi binalarının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek yeni projeler üzerinde duruldu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, KKTC Sivil Savunma Başkan ve Yetkililerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, iki kurumun iş birliğinin gelişerek devam edeceğinin altını çizdi.