KKTC Sivil Savunma Başkanı Karaca’dan GAÜ’ye nezaket ziyareti

GAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette GAÜ CEO’su M. Mert Türker, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar da bulundu.

Açıklamaya göre, ziyaret esnasında GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Kıbrıs davasındaki mücadeleyle ilgili anılarını, devlet adamları ve Adada görev yapan komutanlarla ilgili ilginç hatıralarını ve üniversitenin gelmiş olduğu aşamaları Sivil Savunma Başkanı Karaca ve heyetine aktardı.

Görüşmede, karşılıklı plaket takdimi de yapıldı.



