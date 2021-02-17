“KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” konusu online olarak GAÜ'de konuşuldu

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Online Etkinlikler kapsamında “KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” konusu GAÜ Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Prof.Dr.Hasan Acar moderatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr.Ali Çaygör, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Ünyarar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nadide Gökçora, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr.Ecz. Umut Öksüz ve GAÜ Tıp Fakültesi Öğr.Gör. Dr.Hüseyin Cenkler, tarafından online olarak gerçekleşti.

GAÜ Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Prof. Dr. Hasan Acar; “DSÖ'nün tanımlamasına göre sağlık; ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali demektir. Fakat bu pandemi döneminde sosyal yönden çok sağlıklı olma şansımız yok. Biz bu sosyal sıkıntıyı yaptığımız bu tür online etkinliklerle az çok yerine getirmeye çalışıyoruz”

GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Ünyarar; “Globalleşme dolayısıyla Çin'de ki bir virüs adamıza kadar geldi. Bizim artık yerel ve bölgesel hastalıklarımız yok, dünyanın tamamında geçerli olan hastalıklarımız var. Yağmur ormanlarının ortadan kaldırılması, Antartikada ki buzulların erimesi bizimde sorunumuz olmaya başladı. Çünkü küresel ısınma ile beraber ortaya çıkan virüsler hava yoluyla bizlere artık kolayca gelmeye başladı.Virüsün çıktığı ilk zamanlar çok iyi izole altındaydık.Uçuşlar açıkldıktan sonra, uçuş sayıları az bile olsa bu hastalığı bize mutasyonları ile beraber getirmiş oldu” dedi.

“Tıbbi Bertaraf Sistemi Kurmak Zorundayız”

Ünyarar; “Buharla çalışan veya alevle çalışan yakmalı tıbbi atık bertaraf sistemi yok. En büyük sorunumuz aslında otellerimizde temaslı veya temassız olarak tuttuğumuz insanlara yemek götürüyoruz ve maalesef ki geriye aldığımız yemek kaplarını tıbbi bertarafa uygun biçimde geri almıyoruz. Çalışanlarında temasını arttırmış oluyoruz.Aynı şekilde hastanelerde, eczanelerde ki ki tıbbı atıkların toplanması doğru biçimde yapılmıyor” dedi.

“Şeker Hastalığı KKTC İçin Çok Büyük Bir Tehlikedir”

KKTC'de en sık görülen hastalıklar ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulunan GAÜ Tıp Fakültesi Öğr. Görevlisi Dr. Hüseyin Cenkler; “KKTC'de en fazla üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, başta nezle, grip, faranjit, akciğer enfeksiyonları ve bu pandemi döneminde covid-19'u sayabiliriz. İkinci sırada kardiyovasküler hastalıklar, felçi hastalıklar ve alzheimer. Üçüncü sırada ise kanser hastalıkları olan akciğer, meme, prostat, kolon, mide, tiroid ön plandadır. Dördüncü sırada metabolik hastalıklar dediğimiz hastalıklardan en çok diyabet hastalığı görülmektedir. Beşinci sırada ise genetik ve nörolojik hastalıklar vardır”

Şeker hastalığı KKTC'de sık görülen ve tehlikeli olan bir hastalıktır. Çünkü kronik bir hastalıktır ve vücudun bir çok organına hasar vermektedir ve bununla birlikte başka rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Hastalıkların en önemli nedenlerinden biri obezitedir. Obezite risk faktörü olarak başlar daha sonra dünyada salgın haline gelen bir hastalığa dönüşür. Tedavisi zordur ama önlenmesi mümkündür. Çünkü obezite şeker hastalığı, kanser ve nörolojik hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir faktördür”

GAÜ Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. Hasan Acar; “Yaşam tarzı, hareket obezite için çok önemli ama KKTC'de kalorili gıdalar, kuyruk yağları ön planda. Tertemiz dağlık ve deniz kenarlarında yürüme yollarımız var. Pandemi dolayısıyla dışarıya çok fazla çıkamasakta evimizin etrafında yürüyerek,günlük egzersizler yaparak biraz da beslenmemıze dikkat edersek obezite ile savaşabiliriz”

K.T. Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz; “Çevre eğitimi,atık bertaraf yönetimi her türlü bir devletin sorumluluğunda olmalı. Biz eczacılardan her ay artık ciddi şekilde eczane sayısının artmasıyla birlikte ezcacıların eczanelerinde birikmil son kullanma tarihi geçen ilaçlar mevcut. Biz KTEB olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Ticaret Dairesi, Vergi Dairesi, İlaç Eczacılık Dairesi,Çevre Bakanlığı hepsi ile bu ilaçlar için birebir görüştük. Eczacı bu ilacın KDV'sini ödemiştir. Bu kalan ilaçların imhası için devlet desteği lazımdır”

Kronik hastalığı olan, ateşi olan, Covid semptomlarını gösterenlerin bile ilk uğrak noktası hastaneler, poliklinikler değil eczaneler oldu.Pandemi başladığında Bakanlar Kurulu henüz daha önlemleri açıklamadan eczaneler önlemlerini aldılar, dezenfektan uygulamasına başladılar, mesafe kurallarına dikkat etmeye başladılar, görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Geçen sene Mart ayından bu yana dünyada bir çok eczacı ölümü, pozitif test sonucu çkan eczacımız oldu” dedi.

“KKTC'de Eczacılar Birinci Dereceden Sağlıkcı Kapsamında Değiller”

Öksüz; “En büyük sorunumuz Türkiye'de ki gibi KKTC'de eczacılar birinci dereceden sağlıkcı kapsamında değiller. Bir ilacın üretiminden hastaya gidene kadar her şeyi eczacılar yapar. Bugün Sağlık Üst Kurulunda dahi bir eczacının olmaması dünyanın hiç bir yerinde olmayan kararların üretimesine neden olur. Aşılar için eczacılarımız aktif görev almalılardır”

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nahide Gökçora; “KKTC'de ki özel üniversiteler, özel hastanelerde dahil olmak üzere gerekli konularda ki uzmanlar ve hocalar ile birlikte “Ulusal Kanser Danışma Kurulu” düzenlendi ve ilk defa bütün sağlık sorunları masaya yatırıldı ve değişik gruplar kurularak farkındalık çalışmalarına başlandı. Bu farkındalıklar ile ilgili biz DAÜ Tıp fakültesi olarak öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz ile birlikte ilçe ilçe gezerek kanser farkındalığını değişik şekillerde anlatmaya çalıştık.

Özellikle meme kanseri konusunda toplumun kendi kendini muayene etmesi ve değişik farkındalıklar konusunda eğitmeye çalıştık. Daha sonra KKTC'de ki acil servislerin eksiklerini tespit edip, son durumu belirten raporlar hazırlatarak bütün KKTC'de ki acil servis hizmetlerini bir rapor halinde toplarladık” dedi.