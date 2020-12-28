KKTC polis teşkilatı personelleri, GAÜSEM İngilizce B1 seviye eğitimlerini tamamladı

“İngilizce B1 Seviye Eğitimi” kursunun sonunda katılımcılarımıza sertifikaları GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar ve GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Güngör tarafından takdim edildi.

Kursun sonunda açıklamalarda bulunan Güngör; “Polis Genel Müdürlüğümüz ve GAÜSEM’in birlikte yürüttüğü bu kursun sonuçlarının çok verimli olduğunu, kursiyerlerimiz olan polis müfettişlerimizden bizzat duymak bizim için çok anlamlı oldu” dedi.

GAÜSEM bünyesinde online olarak devam eden programlar ve kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgi ile kayıt koşullarına, www.gausem.org web sitesinden ve [email protected] mail adresinden ulaşılabileceği belirtildi.