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KKTC'nin son 24 saatlik covid-19 raporu!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4337 olduğunu, 21’i yerel 30 pozitif vakaya rastlandığını , 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı...

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:30
KKTC'nin son 24 saatlik covid-19 raporu!
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Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

13 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4337

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

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Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 467.112

Toplam Vaka Sayısı: 3037

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2283

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 737

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 179

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

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Son Güncelleme: 13.02.2021 20:40
Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsKktc Vaka SayısıALİ PİLLİ
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