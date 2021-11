KKTC'nin kuruluş yıldönümü mesajları

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk halkı uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından büyük fedakârlıklarla elde ettiği bağımsızlığının yıl dönümünde mutlu, gururlu ve umutludur” diyen Sennaroğlu, başta, merhum Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve bu uğurda emeği geçen nice adsız kahramanı minnet ve şükranla yâd etti.

Devleti yaşatmak, güçlendirmek ve daha da iyi günlere taşımanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Sennaroğlu, “Bu şuurun halkımızın her bir ferdinde bulunduğunu da biliyorum” ifadelerini kullandı.

Sennaroğlu, sömürge idaresinden, devlet sahibi bir halk olmayı sağlayan şehit ve gazilere, malını ve canını bu yolda feda eden Kıbrıs Türk halkına ve en kötü günlerde Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ve tebriklerini iletti.



“GELECEĞE KARARLILIKLA YÜRÜMELİYİZ”

“Kuşkusuz eksiklikler, sorunlar ve zaaflar vardır, ancak Kıbrıs Türk halkı tüm bunları aşacak ve gereken çareleri üretecek güce ve dinamizme sahiptir” vurgusu yapan Önder Sennaroğlu, halkın, umudunu, heyecanını ve milli birlik ruhunu asla kaybetmeden geleceğe kararlılıkla yürümesi gerektiğini kaydetti.

Geçmişin birikimlerinden ders çıkararak, geleceğe yön verecek siyasetleri de en başarılı ve etkin şekilde belirleyeceklerini ifade eden Meclis Başkanı Sennaroğlu, şöyle devam etti:

“Hak ve menfaatlerimizin gereğini yerine getirirken de milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek, tüm halkımızı kucaklayacak bir siyasetin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.”

“Bugün devlet sahibiysek, kadın, erkek, genç, yaşlı her bir vatandaşın bu başarıda emeği vardır” diyen Sennaroğlu, yapılan fedakârlıklar, ortaya konan emeklerin boşa gitmeyeceğini kaydetti. Sennaroğlu, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde halkı bir kez daha tebrik etti.

**

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Sucuoğlu, mesajında, “Geçmişten geleceğe bir emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır. Uluslararası toplum çok iyi bilimelidir ki, Kıbrıs Türk Halkı inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu topraklarda varolmaya devam etme kararlılığını her şart ve koşulda korumaya azimlidir.” vurgusunda bulundu.

“Kıbrıs Türk Halkı’nın, onurlu mücadelesi sonucunda, bu topraklarda varoluşunun bir göstergesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü bir kez daha büyük bir coşku, kıvanç ve gururla kutluyoruz” diyen Sucuoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk Halkı olarak geride bıraktığımız yıllar, ülke tarihimizde unutulması mümkün olmayan hadiseler barındırmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı 1974 öncesi dönemde karanlık yıllar yaşamış, çok zor şartlar altında bir varoluş mücadelesi vermiş, birçok baskı ve tehditle türlü zorluklara maruz bırakılmıştır. Tüm bu zorluk ve yokluklara rağmen inanç ve kararlılıkla büyük bir direniş ortaya koyan bu toplum Rum-Yunan saldırılarına karşı Anavatan Türkiye ile tek yürek olup onların Enosis hayallerini tarihe gömmüştür. O zor günleri yaşayan bir halkın evlatları olarak bu günlere nasıl ulaştığımızın, nelere göğüs gerdiğimizin ve ne fedakarlıklarla bulunduğumuz noktaya geldiğimizin çok iyi bilincindeyiz.

Cumhuriyetimizin 38. yıl dönümünü gururla kutladığımız bu günde, bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum; Geçmişte Ada’da kalıcı bir çözüm sağlamak için, karşımıza çıkan fırsatlarda her seferinde iyimser ve yapıcı tavrımızı ortaya koyduk. Bunu, tüm dünya kamuoyu çok iyi bilmekte ancak görmezden gelmektedir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyu tarafından Kıbrıs Türk Halkı yok sayılıp, dünyaya açılımı engellense de, bu adada kendi ayakları üzerinde durabilen, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle her alanda hızla gelişip kalkınan, güçlü demokrasisiyle ayakta duran ülkemiz ve insanımız daha fazla göz ardı edilmemelidir.”

Kıbrıs Türk Halkı tarihte maruz kaldığı tüm insanlık dışı muamelelere rağmen ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla bu topraklardaki varlığını ispatladığını, kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşımayı başardığını kaydeden Sucuoğlu, “Bizlere düşen en asli görev, büyük acı, zorluk ve fedakarlıklarla elde edilen bu mirası yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle varolduğu günden bu yana güçlü bir irade ve inançla çıktığı yolda büyük gelişmeler sarfederek her gün biraz daha hakettiği refah düzeyine ulaşmak için hedeflerine doğru ilerlediğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Ülkemizin kalkınmasına yönelik yürütülen işbirliği ve çalışmalarla Anavatan Türkiye ile kurulan güçlü bağlar sayesinde Kıbrıs Türk Halkı, geleceğinin güvence altında olduğundan hiçbir şüphe duymamaktadır.Türk Ulusu, Osmanlı İmparatorluğundan miras bu topraklarda 400 yıl önce de vardı ve bugün de yok edilmeye çalışıldığı bu topraklarda, güçlü ve ayakları yere basarak geleceğe güvenle bakar bir şekilde varolmaya da devam edecektir. Geçmişten geleceğe bir emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır. Uluslararası toplum çok iyi bilimelidir ki, Kıbrıs Türk Halkı inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu topraklarda varolmaya devam etme kararlılığını her şart ve koşulda korumaya azimlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 15 Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, daha refah ve güzel günleri hep birlikte karşılamayı temenni ederken, desteği ile bizlere daima güç veren Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerimi sunarım. Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve bu uğurda canlarını esirgemeyen Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi, Mücahitlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Mensuplarını şükran ve minnetle anarım.”

**

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü, büyük bir gururla kutluyoruz.15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı tarihi bir gündür. Bu günlere gelmek hiç kolay olmadı. Halkımızın bu yönde verdiği şanlı mücadele unutulmamalı; unutturulmamalıdır.” dedi.

Çavuşoğlu mesajında “Yıllarca uğruna mücadele verdiğimiz devletimiz, özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve güvenliğimizin simgesidir. Büyük fedakârlıklarla sürdürdüğümüz mücadelemiz bugün, halkımızın hak arayan sesini çeşitli mecralarda duyurmak amacıyla devam etmektedir. Sesimiz er geç duyulacak, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların haksızlığı gün yüzüne çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu mesajını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk halkı mücadeleci bir halktır ve hiçbir şey birlik ve beraberlik içinde hareket eden halkımızın gelişmesinin önünde bir engel teşkil etmemektedir. Kıbrıs Türk halkı yokluğun ne olduğunu iyi bilmektedir ve kendi devletinde tüm güçlüklere rağmen, tarım sektörü başta olmak üzere her alanda üretmeye, büyümeye devam edeceğine yönelik inancımız tamdır.

Bu anlamlı günde, özgürlük ve varoluş mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunar, halkımızın bayramını kutlarım.”

**

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, büyük bir mücadele tarihinin sonunda kurulduğunu ve bu uğurda büyük bedeller ödendiğini” söyledi.

Canaltay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“KKTC, Kıbrıs Türklerinin bu adadaki gücü, uluslararası mücadelemizin ise en büyük temelidir.

Tarihimizden güç alarak, bize bırakılan emanetin kutsallığını bilerek geleceğe daha güçlü bir KKTC bırakmak için çalışacağız.

Bu uğurda can veren şehitlerimizi minnetle, KKTC’yi kuran ve yaşatan siyasi mücadeleye emek verenleri şükranla anarım.

En zor koşullarda dahi “özgürlük ve bağımsızlık en büyük karakterimiz” diyen bir neslin devamı olarak bağımsızlığa inandık. Bu adada, eşit ve egemen bir devletin var olması için daha çok çalışacağız ve mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz.

Görevimiz ne olursa olsun, makamımız ne olursa olsun, ülkemize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Büyüklerimizden aldığımız bu şanlı mirası, gelecek nesillere gururla emanet etmek için yapmamız gerekenler bellidir.

Hayatın her alanında gelişerek, çağdaş dünya içerisinde yerimizi alacağız. Alt yapı yatırımlarımız devam edecek, ekonomik kalkınmayı başarıyla tamamlayacağız.

KKTC, varoluş mücadelemizin en büyük eseri, geleceğimizin ise teminatıdır.

Anavatan Türkiye ile birlikte, bölgedeki haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Nice mutlu, kutlu ve gururla kutlanacak 38 yıllara.”

**

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini devlet kurarak 15 Kasım 1983 yılında taçlandırmıştır. O gün kurulan devletin bugünlere daha da güçlü bir şekilde geldiğini görmek bizleri onurlandırmaktadır. Kıbrıs Türk halkının büyük mücadele vererek elde ettiği bağımsızlığının 38. yıldönümünü kutladığımız bugün Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ve Güvenlik Kuvvetleri’mize olan güvenimizi de yinelemek isterim. Bugünlerin mimarı ve mücadelemizin öncü Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlarım.”

**

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 38’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Büyük bir heyecan ve gururla ilan edilen Cumhuriyetimizin 38’inci yılını kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını yok etmek isteyen Rum ve Yunan ikilisinin kurguladığı karanlık oyun ve insanlık dışı saldırılara boyun eğmemek için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın liderliklerinde ortaya konulan onurlu mücadelelerle elde edilen bağımsızlık sonrası, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir.

Bu var oluş mücadelesi bilinciyle, bizlere ve gelecek nesillere emanet edilen Cumhuriyet ile kazanılan değerleri, geleceğe taşıma görev ve sorumluluğu içerisinde, karşılaştığı sorunları birlik ve berberlikten ödün vermeden aşıp, devletimizi daha da yüksek seviyelere eriştirmek ve bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Başta devletimizin Kurucusu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş ve varoluş mücadelemizin lideri rahmetli Dr.Fazıl Küçük olmak üzere tüm devlet yöneticilerimize, bu mücadelede barış ve bağımsızlık için canlarını feda etmiş şehitlerimize, gazilerimize ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının haklarına sahip çıkan Anavatan Türkiye’ye şükran ve minnetlerimi sunarım.”

**

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı ..

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi;

” Kıbrıs Türk Halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Büyük fedakârlıklarla verilen destansı mücadele sonucunda, 38. yaşını kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurularak tüm dünyaya ilan edilmiş, böylece Kıbrıs Türkü özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak ve bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir.

Varlığımızı borçlu olduğumuz Anavatan Türkiye’nin her zaman koşulsuz olarak yanımızda olduğunun bilinç, güven ve rahatlığıyla Cumhuriyetimizi yaşatmak ve dünyada hakettiği yeri alabilmesi için mücadelemizi her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”

**

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Amcaoğlu, bu önemli günü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu’nun, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajda “Ülkemizin gelişimi için çalışmalarımızı yürütürken, eğitimde de ortaya koyacağımız kararlılık ve atacağımız adımlarla gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak ve daha çağdaş bir eğitim sistemi devletimize kazandırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Amcaoğlu’nun 15 Kasım mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı, yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu Halkının desteği ile 15 Kasım 1983 tarihinde egemenliğini dünyaya ilan ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyetimiz, varoluş mücadelemizin en anlamlı eseri ve kararlığımızın en güçlü ifadesidir.

Bugün, Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımların gururu içerisinde, bağımsız bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yılda, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiş, sosyal dokusunu ve çok sesliliğini korumuştur.

Anavatan Türkiye’nin de destekleri ile gelişen teknolojimiz ve yaptığımız yatırımlar sonucunda yükseköğrenim ve turizm başta olmak üzere, birçok sektör ülkemizin gelişimine katkı sağlamakta ve genç devletiminizin potansiyelinin arttırmaktadır.

Ülkemizin gelişimi için çalışmalarımızı yürütürken, eğitimde de ortaya koyacağımız kararlılık ve atacağımız adımlarla gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak ve daha çağdaş bir eğitim sistemi devletimize kazandırılacaktır.

Bu anlamlı günde, en başta merhum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikal edişinin son dakikalarında Güney Kıbrıs’a (Rum Liderliğine) seslenişini de hatırlamakta ve karşı tarafa da hatırlatmakta yarar görüyoruz. Merhum Denktaş’ın son nefesini vermeden önceki seslenişi şöyleydi; “Karşı tarafa açıkça söyleyiniz burada (Kuzey Kıbrıs’ta) ayrı bir devlet ve Cumhuriyet vardır. Bu devleti yaşatarak yüceltmek ve güçlendirmek Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez ve unutulmaz görevleri arasındadır.”

Bu anlamlı günde; Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ders verici sözlerini ve karşı tarafa seslenişini hatırlayarak; siz kahraman halkımıza da hatırlatarak kutluyoruz.

Genç Devletimizi sonsuza dek yaşatmak ve vermekte olduğumuz Varoluş ve Özgürlük Mücadelemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil, herşeyi ile yanımızda olan Anavatanımız Türkiye’ye şükranlarımızı içtenlikle duyurmak unutulmaz görevlerimiz arasındadır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Kuzey Kıbrıs için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

**

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkı için özgürlük ve bağımsızlık anlamına gelen onurlu bir tarihtir” dedi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Atun, Kıbrıs Türkünün tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir yol kat ettiğini ifade etti.

Atun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs konusunda, bugüne kadar ortaya konan tüm çözüm planlarında iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk. Buna karşın her seferinde, Rum tarafının değişmeyen uzlaşmaz tavrı ve uluslararası kamuoyunun KKTC’yi görmezden gelen adaletsiz yaklaşımı ile karşı karşıya kaldık. Kıbrıs Türk Halkının bu adadaki siyasi varlığının uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunun da bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

**

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC’nin 38’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren mesajında, “Bugün, tarih boyunca zulme boyun eğmeyen bir toplumun, vatan topraklarında kendi kimliği, kültürü, manevi değerleri ile var olduğunun, var olacağının dünya ve tarih önünde ilan edildiği” gün olduğunu ifade etti.

Evren, “Devletimiz, hepimizin güvencesi, bu topraklardaki varlığımızın vücut bulmuş hali ve ulusal birliğimizin gücüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılmasında, yüceltilmesinde ve geleceğe daha da güçlü şekilde yürümesinde en büyük güvencemiz olan gençlerimizin bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır” dedi.

**

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlan Özersay, devlete ve cumhuriyete sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllar bir kesim KKTC devletini Kıbrıs’ta bir çözüme engel olarak görüp kabullenmemeyi, devletin varlığını inkar etmeyi tercih ederken bir diğer kesim devleti kendi şahsi menfaatleri için kullanmayı, bayrağı da dahil devletin sembollerini istismar etmeyi tercih etti. ‘Devleti biz kurduk’ diyenler devletin kurumlarına sahip çıkmadıkları yetmezmiş gibi o kurumların itibarını sarsmak için adeta birbirleriyle yarışa girdiler. Bir diğer kesim ise kimliğimizin en belirgin özelliği olan kendi kendini yönetme temel ilkesini hiçe sayıp KKTC devletini geçici bir durak olarak görüp bir başka devletle birleşme, başkaları tarafından yönetilme kolaycılığına kapıldılar. ‘Çözüm olsun kurtulalım’; ‘Türkiye parayı göndersin kurtulalım’; ‘Avrupa Birliği’ne girelim kurtulalım’; ‘Türkiye’ye bağlanalım kurtulalım’ kolaycılığı, sorumluluk duygusundan uzak, toplumsal özgüveni zedeleyen yaklaşımlardı.

Özetle sebepleri ne isterse olsun KKTC devletine olması gerektiği kadar sahip çıkılmamış, ülkeyi kötü yönetenlerin tüm yanlışlarından yöneticiler ve hükümetler sorumlu tutulması gerekirken devletin kendisi günah keçisi yapılmış, devlet yaşanan tüm olumsuzlukların sorumlusu yapılmak istenmiştir. Oysa tüm eksikliklere ve imkansızlıklara rağmen Kıbrıs Türk halkının sığınabileceği, kendi kendini yöneterek toplumsal özgüvenini yeniden kazanabileceği yegane çatı bu devlettir. Dünyayı ve ülkemizi de vuran pandemi hepimize bir devlet sahibi olmanın önemini bir kez daha göstermiştir.

Devlete sahip çıkmak Kıbrıs’ta çözüme karşı çıkmak anlamına gelmediği gibi Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurulmasına da engel değildir. Devlete ve kurumlarına sahip çıkmak, kurumlarıyla birlikte devleti iyi yönetmek hem Türkiye ile olan ilişkilerimizde, hem Rum devletiyle olan ilişkilerimizde hem de dünya ile olan ilişkilerimizde bize saygınlık kazandıracak en önemli unsurdur.

Bir devlet sahibi olmak her halka nasip olmaz. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide ve daha pek çok başka alanda dünya ile entegre olmuş, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ama aynı zamanda temel ihtiyaçlar noktasında kendi kendine yeten ve kendi kendimizi yönetebileceğimiz bir devlet yaratmaya odaklanmalıyız. Bu açıdan elimizdeki en önemli değer KKTC devletidir, devletimiz ve kurumlarımızdır. Evet bir devlet yaratmak hiç kolay değildir ve bizim için de hiç kolay olmamıştır, ama bir devleti yaşatmak bir o kadar daha zordur. Bu nedenle sabırla bu topraklarda var olma mücadelemizi sürdürürken, büyük fedakarlıklarla kurulan devletimize ve kurumlarımıza sahip çıkmalı, bu devleti yaşatmalıyız. Tüm yanlışlara, eksikliklere ve imkansızlıklara rağmen devletimiz dünyada ve Kıbrıs’ta gelinen şartlar dikkate alındığında elimizdeki en değerli kazanımlardan biridir. Kurumlarımıza ve bizi temsil eden değerlere sahip çıkacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”

**

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 15 Kasım mesajında “toplumumuzun kendi yurdunda kendi kendini yönetme hakkını kullanma iradesinin 38. yıl dönümünü kutlar, demokrasimizin gelişip güçlendiği barış dolu gelecek için mücadeleyi yükseltme kararlılığımızı yineleriz” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıslı Türk toplumunun varoluş mücadelesinin ulaştığı kilometre taşlarının sonuncusudur” diyen Çakıcı, “Kendi yurdunda varlığını koruyup sürdürmek, demokrasisini oluşturup kendi kendini yönetmek her toplum gibi Kıbrıslı Türklerin de hakkıdır ve bu haklardan vazgeçilemez” ifadelerini kullandı.

Çakıcı mesajını şöylesürdürdü:

“Bağımsızlık bildirgesinde de belirtildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı sırasında üzerinde birleşilen varlığı Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek federal bir çözüm şeklinin önünde bir engel değil tersine kolaylaştırıcı bir yapılanmadır.Bunun en somut tezahürü 24 Nisan 2004’te yapılan referandumdur. Bu referandumla Kıbrıslı Türk toplumu yurdumuz Kıbrıs’ın federal bir çatıda yeniden birleşerek iki toplumun yan yana ve birlikte barış içinde yaşamasına olur vermişti. Kıbrıs’ta hala kalıcı bir çözüme ulaşılamamıştır. Toplumumuzun yönetsel yapısı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı önemlidir. Bu bakımdan KKTC’nin kurumsal yapısı demokratikleştirilerek ileriye taşınmalıdır.

38. Kuruluş yıldönümüne gelinmesine karşın KKTC’nin anayasasında öngörülen demokratik, sosyal hukuk devleti noktasına ulaştırıldığını söylemek mümkün değildir. Anayasasındaki bir geçici maddenin 38 yıldan beridir yürürlükte olması nedeniyle KKTC bağımsız bir devletten çok bir alt yönetim şekline dönüşmüş bulunmaktadır. KKTC’yi ilan eden iradenin öngördüğü hedef bu değildi. Yapılması gereken bağımsızlık bildirgesine sadık KKTC’nin kurumsal yapısını demokratikleştirip güçlendirmektir.

Bu görüş ve düşüncelerle toplumumuzun kendi yurdunda kendi kendini yönetme hakkını kullanma iradesinin 38. yıl dönümünü kutlar, demokrasimizin gelişip güçlendiği barış dolu gelecek için mücadeleyi yükseltme kararlılığımızı yineleriz.”

**

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının adada en az Rumlar kadar eşit ve egemen bir devlete sahip olma hakkının simgesi olduğunu ifade etti.

Devlete sahip çıkmaya ve geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Taçoy, “Eşit, egemen bir devlet olarak, mücadelemize devam edeceğiz. Dünya bizi anlayana kadar da bu mücadele devam edecek, çünkü haklıyız” dedi.

**

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Prof. Dr. Hocanın, mesajında “Kıbrıs Türk Halkı, KKTC’yi, liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, 15 Kasım 1983’te ilan etmiş ve bugünlere kadar getirmiştir. KKTC, kurulduğu günden itibaren uluslararası toplum tarafından maruz kaldığı ambargolara rağmen, başta yükseköğretim olmak üzere birçok alanda kendini dünyaya kanıtlamış, gelişimini sürdürmüştür. DAÜ de bu gelişimin en önemli sembollerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hocanın, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anarken, bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, tüm mücahitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunarız. Halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

**

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü ile ilgili bir bildiri yayınladı. Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Her milletin kendi tarihinde unutamayacağı özel günler vardır. 15 Kasım 1983 de, Kıbrıs Türk Halkı’nın daima gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı özel bir gündür.

Çok acı dönemler geçiren Kıbrıs Türk Halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk Ulusu’nun yürüttüğü milli mücadeleyi ve ardından kurduğu Cumhuriyeti örnek alarak, çok zor koşullarda kendi varoluş ve özgürlük mücadelesini yürütmüştür. Bu mücadele; Mehmetçik ve Mücahidin omuz omuza gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile sonuca ulaşarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür ve bağımsız iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile en üst noktaya ulaşmıştır.

Bugün dünya üzerinde birçok millet, kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir. Bunu kanıyla, canıyla başarmış olan bizlerin amacı, bu bağımsız devleti sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı her alanda daha çok çalışarak göstermek olmalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı’nın şanlı direniş ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş Yıl Dönümü’nü onur ve gururla kutlarken, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş olmak üzere; tüm şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyor, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz.”

**

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, KKTC’nin Kuruluş yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Dernek Başkanı E.Yzb. Kazım And, yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, esarete boyun eğmemek için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın liderliğinde bağımsızlığını elde ettiğini, KKTC’yi de ilan ederek bağımsızlığını güvence altına aldığını kaydetti.

And, “Kıbrıs Türkleri olarak Anavatanımızla birlikte bugüne kadar göstermiş olduğumuz tavır ve girişimlerimizle barış, huzur ve güven içinde bağımsız yaşamaktan başka arzumuz olmadığını birçok kez ortaya koymamıza rağmen uluslararası alanda hak ettiğimiz yere maalesef ulaşamadık. Ambargolar ve izolasyonlara rağmen verdiğimiz tüm çabaların sonuçsuz kalmayacağına ve KKTC’nin dünya kamuoyunda hak ettiği yeri alarak küresel ve bölgesel alanda daha etkin roller üstleneceğine Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği olarak içtenlikle inanmaktayız” dedi.

**

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) Başkanı Ümit Serdaroğlu KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü mesajı yayınladı.

Serdaroğlu yayınladığı mesajda, “Bugün Kıbrıs Türk Halkının insan hak ve özgürlüğünün doğal sonucu olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Uygar ve ileri dünyada bireylerin sahip olduğu insan hak ve özgürlükleri yanında toplumların da kendi oluşumlarını tamamlayıp geliştirmek, bağımsızlık ve kendi kaderini kendilerinin sahip çıkma hakkı vardır. Toplumların bu doğal hakkını engelemeye hiçbir yabancı gücün ve hiçbir devletin hak ve yetkisi yoktur. Geçmişimizin bilinci içerisinde bugünlere nasıl ulaştığımızı çok iyi biliyoruz. Kendi Cumhuriyetimizde kendi anayasamızın güvencesi altında yaşamanın huzur ve mutluluğu içindeyiz” dedi.

**

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği KKTC’nin kuurluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Genel Başkan Yılmaz Bora tarafından yayımlanan mesajda, “Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutlarken, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Başta büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz.” Denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile kutladık. 10 Kasım’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü andık. Onu yalnız 10 Kasımlarda değil, yaşantımızın her anında hatırlayarak, gösterdiği yoldan yürüyerek her türlü zorluğu aşabileceğimiz bilinci ve inancı içinde olmalıyız.

Zorluklar bizi yıldırmamalıdır. Zira O, nice zorluklar ve imkansızlıklar içinde mücadele arkadaşlarıyla birlikte yepyeni bir devlet yaratarak Türk Ulusu’nun olduğu kadar dünyanın da takdirini kazanmıştır.

Kıbrıs Türk halkı bir asırlık varoluş mücadelesini zaferle taçlandırarak kurduğu KKTC Devleti’nin 38’nci Kuruluş yıldönümünü, büyük bir onur ve kıvançla kutluyoruz. Rum Akritas Soykırım Planına karşı, Kıbrıs Türk halkı 11 yıl süren şanlı direnişle kendisini savunmuş, ENOSİS’E geçit vermemiş, egemen varlığını korumuştur.

15 Temmuz 1974’te, ENOSİS’İ gerçekleştirmek için Rum- Yunan işbirliği faşist Yunan darbesi gerçekleştirildi. Garantör ülke Anavatanımız Türkiye, bu oldu – bittiye karşı, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmalarının kendisine verdiği hukuki müdahale hakkını kullanarak, Mehmetçikle Mücahidin üstün fedakârlıkları sayesinde 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiş ENOSİS hayalini tarihe gömdüğü gibi Kıbrıs Türk Halkını da ikinci bir soykırım planı olan “İPHESTİOS” katliamından kurtarmıştır.

5 Ağustos 1975’de Nüfus Mübadele Antlaşması yapılarak Kıbrıs Türk halkı Ada’nın Kuzey’inde, Rumlar Güney’inde toplanmış ve tamamen iki ayrı halktan oluşan iki ayrı kesim oluştu. 1977 ve 1979 Denktaş – Makarios, Denktaş – Kyprianou Doruk Antlaşmaları ile iki kesimlilik teyit edildi ve Kıbrıs’ta iki ayrı otonom idarenin varlığı kabul edildi.

Sözde tüm Kıbrıs’ı temsil ettiğini iddia eden ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle işgal ettikleri halde, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak gayri meşru bir şekilde tanınmayı sürdüren Rumlar, geçen süreçte adil bir çözüme yanaşmadı. Kıbrıs’ın bütününe sahip çıkarak, Kıbrıs Türk Halkını üniter bir yapı içine (Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne) azınlık olarak alma uğraşlarını sürdürmektedirler. Örneğin bağlantısızlarda, sözde “Kıbrıs’taki Türk İşgalini defetmek için işbirliği ve güç birliği” kararı ile BM Genel Kurulunda alınan “Rum göçmenleri evlerine ivedilikle dönme hakları” kararları ( 13 Mayıs 1983 tarihi ve 37/253 sayılı) Rum – Yunan tarafının gerçek niyetlerini gösteriyordu. Nüfus mübadelesi antlaşmasını yok sayan bu antlaşmayı zorlayan koşulları göz ardı eden, Kuzey’e göçen Türklerin 11 yıl maruz kaldıkları maddi ve manevi kayıpları ve Güney’de bıraktıkları mal varlığını görmezden gelen bu yanlı kararlar karşısında Kıbrıs Türk halkı kayıtsız kalamazdı.

Sonuçta egemen varlığımızın korunarak yaşatılması için, 15 Kasım 1983’te KTFD Meclisi’nin oy birliği ile aldığı bir kararla ve Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutlarken, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Başta büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı Anavatanımızın desteğinde Bağımsız Devletimizi sonsuza dek yaşatmak azmi ve kararındadır. Anavatanımız olmadan nefes alamayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan da var olamayız. Ne Mutlu Bağımsız Devletimizi kuranlara, Ne Mutlu Devletimizi büyük bir inançla ve kararlılıkla savunanlara, Ne Mutlu Türk’üm Diyene.

**

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Döktüğü her kanda, verdiği her şehitte bu toprakların Kıbrıs Türkü’nün vatanı olduğunu bütün dünyaya yılmadan, usanmadan haykıran, “kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum” şuurunu nesilden nesile aktaran, ecdadından aldığı şanlı bayrağı ahfâdına teslimde hiçbir fedakârlıktan geri durmayan başta Dr. Fazıl Küçük ve 38 yıl önce Cumhuriyeti ilan ederek herkesten çok bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti’ne inanan Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anıyor, bu münasebetle her geçen gün bağımsızlığını güçlenerek tüm dünyaya ilan eden bir Kıbrıs’ı görme temennisiyle tüm Kıbrıs halkının bayramını kutluyorum.”

**

Kıbrıs Türk Memur Sendikası KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sendika Başkanı Akın Manga yayınladığı mesajda “Tanınsak da, tanınmasak da KKTC Devleti ve halkımızın egemen varlığı, asla tartışılamaz, yok sayılamaz. KKTC Cumhuriyet Meclisi de, egemen varlığımızın bir simgesidir” dedi.

Manga, milletvekilliğine talip olacakların devletin egemen varlığına sahip çıkmakla mükellef olduklarının bilincini taşıması gerektiğini kaydederek “Varoluş ve özgürlük mücadelemiz sonucunda kazanılan KKTC Devleti’nin, siyasi eşitliği ve egemenliği hiçbir çözüm şekline kurban edilemez. Anavatanımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz” ifadelerine yer verdi.

**

KKTC’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu mesaj yayınladı.

Serdaroğlu mesajında, “Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, Anavatan Türkiye’nin, Halkımızın, Mücahitlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, birlik ve beraberlikle kendi kimliğimiz için kurulmuş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında öncülük eden Dr.Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’a ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunar, tüm şehitlerimizi rahmetle ve özlemle anarız” dedi.

**

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Bir halkın ulaşabileceği en yüce, en onurlu mertebe, bağımsız, egemen devlet kurma aşamasıdır” dedi.

KKTC’nin ilanı ile Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminat altına alındığını, 1960’dan 1983’e kadar Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının verdiği çetin mücadeleyi hiç kimsenin unutmaması gerektiğini ifade eden Mendeli, “Rum-Yunan ikilisi, hala daha egemen eşitliğimizi reddediyor, bizleri azınlık durumuna düşürerek, kendilerine yama yapmayı hayal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Rumlar, federasyon istermiş gibi görünmekle beraber, yönetimi ve zenginlikleri paylaşmak istemediğini, bu nedenle 50 yılı aşkındır devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade eden Mendeli, şunları kaydetti:

“Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri, adaya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerekirken ve ortak komite kurulması önerimiz masadayken, Rumların 2003 yılından beri, tek taraflı atmış olduğu adımlar, ortadadır. Ancak, herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki, ne Anavatanımız, ne de Kıbrıs Türk Halkı, hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarından zerre kadar taviz vermeyecektir.”

**

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının büyük bedeller ödeyerek, onurlu bağımsızlık mücadelesi sonucunda, hür iradesiyle kurduğu devleti yücelterek, yola devam etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Özçınar, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günü, büyük coşku ve gururla kutladıklarını kaydetti.

“Birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu unutmadan, bağımsız ve özgür bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çok çalışmaya devam etmeliyiz” diyen Özçınar, halkın bayramını kutladı; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

**

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Cumhuriyetin gücüne güç katmak için birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yusuf, yayımladığı 15 Kasım mesajında “Cumhuriyet’imize sonuna kadar sahip çıkacağımız ve ilelebet yaşatılması, kalkınması ve tanınması için elimizden geleni yapacağımız bilinmelidir” dedi.

Rum tarafının olumsuz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununa çözüm bulunamadığını belirten Yusuf ayrıca, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle liderlerin gerçekleştirdiği görüşmede ortak zemin bulunmadığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Yusuf, “Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim 2020 cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu ‘eşit egemenlik temelinde iki devlete dayalı çözüm’ modelini yok sayarak, görmezden gelerek müzakereleri yeniden kaldığı yerden başlatma girişimleri sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Yusuf ayrıca, “KKTC’yi tanımaya hazır başta Abhazya Cumhuriyeti, Mali, Venezuela, İran İslam Cumhuriyeti vs. gibi ülkeler ile sıcak temasların sürdürülmesinin” şart olduğunu ifade etti.

**

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Genel Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı, Cumhuriyetin 38. kuruluş yıl dönümünün onur ve gururla kutlandığını kaydetti.

TÜRK-BİR Genel Başkanı Güven Arıklı yayımladığı 15 Kasım mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 38’ncı kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutluyoruz. Başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi ise minnet ve şükranla selamlıyorum. Büyük Türk Ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”

**

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 38. yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

15 Kasım’ın önemine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, mesajında Kıbrıs Türkü için önemli bir gün olan 15 Kasım’ın aynı zamanda en büyük bayramı olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Biz Kıbrıslı Türkler’ in adadaki var oluş mücadelemizi, Anavatan Türkiye’mize olan inancımız ve tabii ki Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak 15 Kasım 1983’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz 38 yaşında. Mücadelemizi devlet olgusuyla tüm dünyaya ilan ettiğimiz en önemli gün olan 15 Kasım aynı zamanda en büyük bayramımızdır da.

Bilinmelidir ki 15 Kasım’da yalnızca Cumhuriyetimizi ilan etmedik, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı da ilan ettik, bağımsızlığımızı da özgürlüğümüzü de…15 Kasım’da tüm unsurlarıyla işleyen, örnek demokrasilerden birini kurmayı başaran Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacak ve bayraklarımız her zaman gururla dalgalanacaktır. Bugün bu topraklarda korkusuzca yaşayabiliyor, ay yıldızlı bayraklarımızın altında huzurla yaşayabiliyorsak bunu da kuşkusuz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz”

Mesajının sonunda tüm halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere de şükranlarını sundu.

**

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” mesajını paylaştı.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yayımlanan 15 Kasım mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Devletimiz, elimizdeki en büyük güvencemizdir. Bugün birçok millet kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir.

Cumhuriyetimizin ilanından bu yana KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişi bu vatana gönülden bağlılığının simgesidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutlu ömürler diler, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarız.”

**

İnsan hakları Derneği, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Derneğimiz KKTC’nin ilanının 38. Yıldönümünde Kıbrıs Türk halkının “Bağımsızlığını” kutlamakta ve tanınma sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve bu yolda destek veren büyük Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etmektedir.

Kıbrıs Türkleri’nin en temel insan hakkı olan toprak üzerindeki “Yaşam, Varlık, Güvenlik, Bağımsızlık ve Devletinin” dayanağı ve en güçlü teminatı BM’de tescilli evrensel insan hakları ve bu hakları güvence altına alan garantör Türkiye’nin Kıbrıs’taki meşru varlığıdır.

Bugün 38. Yılında olan Kıbrıs Türk Halkının “Bağımsızlığını” barış, insan hakları ve uluslararası hukukun gereği kabulü ve tanımları için BM ve AB’ye çağrıda bulunmaktayız”

**

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, yayımladığı mesajda, 1571’de 2. Selim döneminde fethedilen Kıbrıs’ın o tarihten günümüze, 450 yıldır Türklerin yurdu ve Türk toprağı olarak varlığını devam ettirdiğini belirtti.

15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta, hedefleri “Ada’da Türk varlığını yok etmek” olan Rum subaylarından oluşan bir cuntanın Yunanistan’ın desteğiyle darbe yaptığını anımsatan Destici, Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri ile adaya müdahale ederek Kıbrıs’ta yaşayan herkesin güvenliğini sağladığını hatırlattı.

Destici, mesajında, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türklüğünün, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biri olduğu düşüncesiyle, Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve kardeşliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs’ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi rahmetle anıyorum.”

**

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 15 Kasım’ın, Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığının tartışılmaz kanıtı olduğunu söyledi..

Mesajında “bizlerin Cumhuriyete sahip olabilmemiz için şehitlerimiz başta olmak üzere, tarihsel mücadeleyi kahramanca sürdüren gazilerimiz ile cefakar halkımıza, geçmişten günümüze her koşulda yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye ne kadar minnet duysak azdır” diyen Ahmet Savaşan, “kurulduğu günden bu yana yok edilmek istenmesine rağmen yoluna devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci yılına gelmesinde katkısı bulunan herkese gönülden selam olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 38’inci kuruluş yıldönümünde halen yapılmakta olan siyasi tartışmaları tarihsel süreç içinde değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türk Halkını hiçbir zaman yönetmemiştir. Bundan sonrası için ise böyle bir talepte bulunmak büyük bir cüret ve haddini aşmak olur. Bugün, adada Kıbrıs sorunu diye bir sorun varsa, bunun nedeni Kıbrıs Rumlarının bu hadsizliğidir. Bu dayanaksız cüret ve hadsizlik sona erdiği ve iki halkın egemen eşitliği kabul edildiği gün bu sorun da sona erecek ve adada sürdürülebilir bir anlaşma yapılabilmesinin de yolu açılacaktır” dedi.

Cumhuriyetin 38 yıl önce ilan edilmesine karşın, içte ve dışta bu gerçeği yok sayanlar, bu gerçeğe inançsızlık gösterenler; kendine, toplumuna, devletine ve kurumlarına sahip çıkmayanlar, onlara yakışır çalışmayanlar ve hatta onlara ihanet edenlere inat, KKTC’nin yoluna emin adımlarla devam edeceğini vurgulayan Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bağımsızlığından ve kendi kendini yönetme hakkından ödün vermeyeceğini belirtti. Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğünün bir ifadesi olarak yaşamaya devam edecek, adamıza daha fazla huzur ve refah gelmesinin teminatı olarak varlığını her zaman koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

**

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC'nin, başta Türk dünyası olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını istediklerini bildirdi.

Aksakal, yayımladığı mesajda, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde, 1974 Barış Harekatı'nda vatan toprağını kanıyla sulayan şehitlere ve ebediyete intikal etmiş gazilere, mücahitlere Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, hayatta olanlarla saygı, minnet ve şükranlarını sundu.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dünyadaki hiçbir güçten korkmadan cesurca kararlar alan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı da rahmet ve saygıyla yad eden Aksakal, DSP'nin, Genel Merkez binasının önünde, Türk bayrağı ile KKTC bayrağı yan yana dalgalanan tek siyasi parti olduğunu belirtti.

Aksakal, Bülent Ecevit'in "Biz milliyetçiliği orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına, Ege'nin deniz yataklarına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına yazmış partiyiz." sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"KKTC'nin en yakın tarihte başta Türk dünyasında yer alan kardeş devletler olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını ve temsil edilmesini istiyoruz, talep ediyoruz ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri ile KKTC yöneticilerini göreve davet ediyoruz. Türk Konseyi adıyla faaliyet gösteren birlikteliğin 8. Zirvesi'nde ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiren ve öncülüğünü Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Özbekistan’ın yaptığı gücün bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımasının zamanı gelmiştir. KKTC'nin bağımsızlığı, Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin can ve mal güvenliği, refahı her şeyin üzerindedir. Kuzey Kıbrıs, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla vatan olmuştur. En yakın süreçte Birleşmiş Milletler Teşkilatında bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerini alması dileğiyle KKTC'nin 38. kuruluş gününü kutluyorum."

**

Türk Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci Kuruluş Yılında Cumhuriyet Bayramını kıvançla, inançla, gelecekten emin güçlü duygularla coşkuyla, gururla mutluluk ve güven içinde kutladıklarını belirtti.

Dernek 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türk halkının siyasal, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere yepyeni bir yaşam dönemine girdiği 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekâtı ile kazandığı barış, özgürlük ve bağımsızlık, 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle somut bir anlam kazandığını kaydetti.

Kuzey Türk Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ile katliamlar, etnik temizlik ve soykırım eylemleriyle oluşan Kıbrıs meselesinin son bulduğunu, barış ve güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Dernek,”Karanlık bir dönemin belirsizlikleri ortadan kalkmış ve aydınlık bir geleceğin kesin yolu açılmıştır. Kıbrıs Türk halkı kendi egemenliğine, siyasi coğrafyası ile sınırları belirlenmiş toprağına, kendi halkının kayıtsız şartsız egemenliğinde bağımsız devletine kavuşmuştur.” dedi.

Dernek mesajında şunları belirtti:

“ Türk Halkı’nın bu tarihi gününde Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Kahraman Mücahitlerimizi, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Gazilerimizi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Bütün Şehitlerimize, vefat eden Gazilerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Yüce Türk Milletine, Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Kuzey Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının uluslararası 1959 Zürih, Londra ve 1960 Lefkoşa Antlaşmaları ile elde ettiği haklarını, eşit kurucu ortaklık statüsünü yok etmek isteyen Rum-Yunan ikilisinin soykırım planlarıyla ENOSİS’i gerçekleştirmek amacıyla ırkçı, faşist terör saldırılarına karşı fedakârlık, kahramanlık, inanç ve kararlılıkla gerçekleştirdiği tarihî direnişin sonucunda ortaya çıkan egemen ve çağdaş bir devlettir.

’ta yaşanan soykırım eylemleriyle gerçekleştirilen toplu mezarların varlığı, yaşama hakkı başta olmak üzere planlı ve örgütlü şekilde yapılan ağır, telafi edilemeyen insan hakları ihlalleri nedeniyle Kıbrıs Türk halkının temel amaçlarının başında egemen ve bağımsız Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak vardır. Yaşanan ağır tarihi gerçekler karşısında Kıbrıs Türk halkına düşen görev, egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini yaşatmaktır. Bunun önde gelen zorunlu gereği de Kıbrıs Adası’nda egemen ve bağımsız iki devletli bir uluslararası antlaşmanın sağlanmasındır. Bunun için de yapılacak tek şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, varlığını sonsuza kadar sürdürmektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası toplumun saygın bir üyesi, egemen ve bağımsız bir devlet olarak sonsuza kadar yaşatma kararlığı ve inancıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’nci kuruluş yılını gururla kutluyoruz. “