banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner405

KKTC'nin ilk yerli operası Türkiye’ye turneye gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli operası Arap Ali Destanı, Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00
KKTC'nin ilk yerli operası Türkiye’ye turneye gidiyor

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ortak prodüksiyonu olarak sahnelenen eser, Kıbrıs Türk tarihinde yeri olan, haklının yanında durmasıyla bilinen Halk kahramanı Arap Ali'nin hayatından bir kesiti anlatıyor.

Bestesi Ali Hoca'ya, librettosu Havva Tekin'e ait Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, halk arasında "Arap Ali" olarak tanınan Kıbrıslı bir liman işçisinin, yevmiyeleri eksik ödeyen Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması, işveren Kaptan Ağa'nın Ali'yi hapishaneye attırmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili'nin, koreografisini Özlem Kuru Kofalı'nın, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı Arap Ali Destanı'nda, KKTC'li opera sanatçılarının yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Mersin, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da yer alıyor.

banner341
Dünya prömiyeri, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde 19 Ekim 2019'da yapılan eserin, Türkiye prömiyeri ise 7 Aralık Salı akşamı İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

KKTC'den Tuğrul Enver Töre'nin Arap Ali rolüne ses verdiği eserin başlıca rollerini Arda Aktar, Sermin Dikmen Töre, Didem Çelik, Funda Uyanık, Barış Yanç, Hasan Çelik, Mehmet Ali Tutar, Engin Suna, Mithat Karakelle, Mehmet Erkoç, Erek Kızılörs, Erdem Özdemir paylaşacak.

KKTC'nin ilk opera eseri olma özelliğini taşıyan Arap Ali Destanı, Türkiye’deki ikinci temsilini 10 Aralık Cuma akşamı İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda, üçüncü temsili de 13 Aralık Pazartesi akşamı Ankara'daki Opera Binası’nda verecek.

Eserin, yurt dışında ve uluslararası opera festivallerinde sahnelenmesi için de çalışmalar devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2021 15:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Arıklı'dan YDP’den istifa edenlere çağrı
Arıklı'dan YDP’den istifa edenlere çağrı
Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama
Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama
Taçoy’dan, Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Taçoy’dan, Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle biraraya geldi
Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle biraraya geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim