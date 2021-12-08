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KKTC'nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı“ İstanbul'da sahnelenecek

08 Aralık 2021 Çarşamba 20:00
KKTC'nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı“ İstanbul'da sahnelenecek

BESTESİ ALİ HOCA'YA, LİBRETTOSU HAVVA TEKİN'E AİT "ARAP ALİ DESTANI" OPERASINDA, HALK ARASINDA "ARAP ALİ" OLARAK TANINAN KIBRISLI BİR LİMAN İŞÇİSİNİN, YEVMİYELERİ EKSİK ÖDEYEN KAPTAN AĞA İLE KAVGAYA TUTUŞMASI, İŞVEREN KAPTAN AĞA'NIN ALİ'Yİ HAPİSHANEYE ATTIRMASIYLA GELİŞEN OLAYLAR KONU EDİLİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli operası "Arap Ali Destanı", İzmir’de yapılan Türkiye prömiyerinin ardından İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, bestesi Ali Hoca'ya, librettosu Havva Tekin'e ait "Arap Ali Destanı" operası 10 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Sahnesi'nde sahnelenecek.
Dünya prömiyeri, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde 19 Ekim 2019'da yapılan eser, halk arasında "Arap Ali" olarak tanınan Kıbrıslı bir liman işçisinin, yevmiyeleri eksik ödeyen Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması, işveren Kaptan Ağa'nın Ali'yi hapishaneye attırmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

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Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili'nin, koreografisini Özlem Kuru Kofalı'nın, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı Arap Ali Destanı'nda, KKTC'li opera sanatçılarının yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Mersin, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da yer alıyor.
KKTC'den Tuğrul Enver Töre'nin Arap Ali rolüne ses verdiği eserin başlıca rollerini Arda Aktar, Sermin Dikmen Töre, Didem Çelik, Funda Uyanık, Barış Yanç, Hasan Çelik, Mehmet Ali Tutar, Engin Suna, Mithat Karakelle, Mehmet Erkoç, Erek Kızılörs, Erdem Özdemir paylaşacak.
KKTC'nin ilk opera eseri olma özelliğini taşıyan Arap Ali Destanı, ana vatandaki üçüncü temsili de 13 Aralık Pazartesi akşamı Ankara'daki Opera Binası'nda verecek.
Eserin, yurt dışında ve uluslararası opera festivallerinde sahnelenmesi için de çalışmalar devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 01:12
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