KKTC'nin en büyük robotik kodlama labaratuvarı Gazimağusa Belediyesi MGA tesisleri’nde hizmete girdi

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ÖĞRETMENLERE ROBOTİK KODLAMA EGİTİM SEMİNERİ VERDİ.

(03-02-2022…MHA) Gazimağusa Belediyesi MGA tesislerinde açılmış olan, KKTC’nin en büyük Robotik Kodlama Labaratuvarı’nda öğretmenlere yönelik 1 hafta süreyle verilecek olan eğitim semineri bugün başladı.

Bilgisayar öğretmenlerine eğitim vermek için adamızda bulunan Erkan Çınaroğlu’nu, eğitimlerin verildiği sırada ziyaret eden Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gazimağusa Belediyesi MGA tesislerinde açılmış olan, KKTC’nin en büyük Robotik Kodlama Labaratuvarı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Bey’in katkılarıyla geliştirilen, Gazimağusa Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olarak başlattığı temaslar neticesinde proje, bilgi ve tecrübe paylaşımı adı altında geliştirilen bir eserdir.

Kıbrıs’ta bir ilk diyebileceğim ileri bir teknolojinin labaratuvarını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla açmış bulunuyoruz.

Hem Fuat Oktay Bey’e, hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi’ye hem de hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.”

Daha sonra ise eğitimin içeriğiyle ilgili Erkan Çınaroğlu kısa bir bilgilendirme yaptı. Yapmış olduğu konuşmada; “Burada Sten ve Kodlama eğitimleri veriyoruz. Çok gelişmiş bir sınıfımız var. İlk başta eğitimlere öğretmenlerle başladık, öğretmenlere öğreteceğiz ki onlar da kendi öğrencilerine öğretebilsinler. Sten ve Robotik Kodlama soyut kavramlı derslerin; matematik, bilişim sistemleri, fen bilimleri gibi bilimsel konuların soyut kavramlarının somutlaştırılarak öğretilmesidir. Böylece öğrenciye daha kalıcı ve kaliteli bir eğitim verilmiş olacaktır.” dedi. Çınaroğlu, Gazimağusa Belediyesi MGA Tesisleri’nde hizmete açılmış olan Robotik Kodlama Labaratuvarı’nın KKTC’de bulunan en gelişmiş sınıflardan birisi olduğunu, Türkiye’de dahi bu kadar gelişmiş bir sınıf bulunmadığını da belirti. (MHA)