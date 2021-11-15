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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 12:15
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Köprülü ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Büyükelçi Köprülü, beraberindeki heyetle mozoleye çelenk bıraktı.

Köprülü, daha sonra, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Köprülü, deftere şu ifadeleri yazdı:

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"Ulu Önder Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve haklı gururunu yaşamaktayız.

Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında güven ve huzur içinde, bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Rum-Yunan ikilisi tarafından Ada'daki Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı yıllarca verdiği zorlu varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur.

Yüce önderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan Anadolu Halkı'nın büyük mücadelesinden ilham alan Kıbrıs Türk halkı, en değerli mirasınız olan ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu devletiyle azınlık olarak yaşamayı kabul etmediğini, egemenliğinden, bağımsızlığından ve tüm meşru haklarından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir.

Kıbrıs Türk halkının bekasının güvencesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyona rağmen, tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak yaşayacak ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle ve işaret ettiğiniz 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine bağlı kalarak, her geçen gün kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir."
 

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Son Güncelleme: 15.11.2021 15:16
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