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KKTC'nin 6 İlçesinin Tanıtımı İçin Kısa Filmler...

22 Temmuz 2022 Cuma 13:00
KKTC'nin 6 İlçesinin Tanıtımı İçin Kısa Filmler...

İngilizce ve Rusça alt yazılı kısa tanıtım filmlerinden ilki Güzelyurt için hazırlandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, ülkenin 6 ilçesini kültürü, tarihi, doğası ve sanatıyla tanıtmak amacıyla kısa tanıtım filmleri hazırlıyor.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Lefke’den İskele’ye kadar, her ilçeyi gezip görüntüleyerek, bilgiler verip tanıtacak, İngilizce ve Rusça alt yazılı kısa tanıtım filmlerinin ilki Güzelyurt ilçesi için hazırlandı.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu konuyla ilgili açıklamasında ülkenin kültürünü kayıt altına almasının ve yaşatarak tanıtmasının Kültür Dairesi’nin birincil görevi olduğunu vurguladı.

Her geçen gün yaşanan yeniliklerle ülke kültürünün zenginleşip geliştiğini dile getiren Zaimağaoğlu, “Ağaçlar gibi, ne kadar yükselirsek yükselelim, ne kadar genişlersek genişleyelim, köklerimizle olan bağımızı güçlendirirsek, rüzgar fırtına da olsa, bizi toprağımızdan, kültürümüzden koparamaz” diyerek anılarımızdaki Lefkoşa’yı, Güzelyurt’u, Girne, Lefke, Mağusa ve İskele’yi kısa tanıtım filmleri ile yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Güzelyurt tanıtım filminin tamamlanmak üzere olduğunun ve yakında kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Zaimağaoğlu, Türkçe hazırladıkları filmin İngilizce ve Rusça alt yazılı olacağını belirtti.

Dikkat çekici ve akılda kalıcı şekilde kurguladıkları 15 dakikalık tanıtım filminin, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılabileceğini ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin yapımcılığını üstlendiği bu kısa filmlerle, ülke insanının aidiyet duygusunu canlandırmayı, topluma ülkesinin değerlerini hatırlatmayı ve Kıbrıs’ta yaşıyor olmanın kıymetini hissettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güzelyurt tanıtım filminde kullanılan bilgilerin Araştırmacı Yazar ve Arkeolog Tuncer Bağışkan’dan alındığını bildiren Zaimağaoğlu, filmin çekim ve montajının Kültür Dairesi personeli Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener tarafından yapıldığını söyledi. Tanıtım filminin müziğinde ise Besteci Müzisyen ve Şef Ali Hoca’nın Kıbrıs Suiti isimli eserinin kullanıldığını ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak bir ilki gerçekleştirmenin haklı mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Çekimler sırasında Güzelyurt ve bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve Akçay Kültür Sanat Derneği’nin destek ve ilgisinin de kendilerini duygulandırdığını ifade eden Şirin Zaimağaoğlu, filmlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 22.07.2022 13:13
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