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KKTC'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı

Kktc'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı

15 Kasım 2022 Salı 10:45
KKTC'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

 

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, KKTC İzmir Başkonsolosluğu, siyasi partiler ve diğer kurum ile temsilciliklerin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

 

KKTC Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, törende yaptığı konuşmada, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü İzmir'de kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

 

KKTC'nin zulüm ve haksızlıklara karşı büyük bir fedakarlık gösteren Kıbrıs halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancı sonucunda kurulduğunu aktaran İnanıroğlu, şöyle konuştu:

 

"Kıbrıs Türk halkı yıllarca İngiliz sömürgesi altında 2. sınıf vatandaş olarak yaşamış ancak Türklüğünü korumuş, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmemiştir. Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar'ın ortaklığı temelinde 1960 yılında iki uluslu bir devlet olarak kurulan ortaklık cumhuriyeti Rumların Enosis hayalini gerçekleştirmek istemelerinden dolayı sadece 3 yıl sürmüştür. Kıbrıslı Rumlar Enosis emellerine ulaşmak için Türkleri hükumetin tüm kurum ve kuruluşlarından silah zoruyla atarak devleti ele geçirmişlerdir. 1963-1974 döneminde 11 yıl insanlık dışı baskılar ve uygulamalar ile Kıbrıs Türklerini yok etmek istemişlerdir. Ancak Kıbrıs Türk halkı yılmamış ve direnmiştir."

 

İnanıroğlu, Kıbrıs Türkü'nün var olma mücadelesi ve şanlı direnişinin anavatan Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile başarıya ulaştığını, Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuştuklarını, 15 Kasım 1983'te de KKTC'nin kurulduğunu anımsattı.

 

Kıbrıs Türk halkının bugün kendi devletinde Türkiye'nin garantörlüğünde güven ve barış içerisinde yaşadığını ifade eden İnanıroğlu, 39 yıl geçmesine rağmen Türkiye dışında başka bir ülkenin devletlerini tanımadığını, KKTC'nin tüm dünyada tanınması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okumasıyla programa sona erdi.

 

(AA/FEZ)

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Son Güncelleme: 16.11.2022 09:46
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