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KKTC'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

Kktc'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

15 Kasım 2022 Salı 12:00
KKTC'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

Antalya, 15 Kasım 22 (TAK): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, törende yaptığı konuşmada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıldönümünü gönülden kutladığını belirten Topçu, "Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünde Antalya'da, aranızda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ben de bugün sizlere gönül memleketiniz, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kıbrıs Türklerinden selam getirdim." dedi.

Ana vatan ile Kıbrıs Türklerinin bu gurur gününde KKTC'deki 350 bin kardeşinin sevgi ve coşkusunu buraya taşımaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Topçu, KKTC'nin Türkiye'nin yardımıyla başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşadığını vurguladı.

Bugünlere kolay gelmediklerini, her karış toprağın çetin mücadeleler, ağır bedeller sonucunda elde edildiğini aktaran Topçu, şunları dile getirdi:

"Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Bu vesileyle Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının gıyabında emeği geçen herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Kıbrıs semalarını ezansız, hilali mahzun, vatanı esir bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların kutlu mirasına sahip çıkarak, ruhlarını şad edeceğiz."

Topçu, Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından gerçekleşen Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'ta siyasi sorunların hala devam ettiğine dikkati çekerek, Türk tarafı olarak Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının öncelikleri olduğunu anlattı.

KKTC'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hep yanında olacağını vurgulayan Topçu, "Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz, atalarımızın vatanı Türkiye ile güçlü ve müreffeh bir ortak gelecek kurmak için çok çalışacağız. Bizler tek yürek, tek bilek olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur." ifadelerini kullandı.

(AA/EMR/HÖ) 

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Son Güncelleme: 16.11.2022 09:35
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