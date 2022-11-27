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KKTC MOK’ta Dursun Koç yeniden başkan… Olağanüstü Seçimli Genel Kurul dün yapıldı

27 Kasım 2022 Pazar 14:37
KKTC MOK’ta Dursun Koç yeniden başkan… Olağanüstü Seçimli Genel Kurul dün yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu dün yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Koç oy birliğiyle yeniden başkanlık görevine getirildi.

Milli Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Öğretmenevi’nde yer alan Genel Kurul açılış ve gündemin okunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Divanın oluşumu ile devam eden Genel Kurul’un Divan başkanlığını, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Başdanışmanı ve KKTC MOK üyesi Cafer Levent Karataş yaparken, sekreterlik görevlerini ise Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ile Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya üstlendi.

Divanın oluşumunun ardından 2022 yılı faaliyet ve mali raporu okunarak, üyelerin onayına sunuldu ve onaylandı. Daha sonra başkanlık için adaylık başvurularının kontrolüne geçildi.

-Koç

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç seçim sonrasında üyelere hitap ederek, teşekkürlerini sundu. Koç, yeni dönemde spor federasyonları ile birlikte daha güçlü bir yapı içinde ülke sporunun ileri taşınması, gelişmesi ve sıkıntıların giderilmesi noktasında kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Koç ayrıca, henüz üyeliklerini yerine getirmeyen spor federasyonlarına da üye olmaları yönünde çağrısını yeniledi.

Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.

-14 üye federasyondan 12’si katıldı, 2’si mazeretli

KKTC MOK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na komiteye üyeliklerini yerine getiren 14 federasyondan 12’si katıldı. Genel Kurul’da, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Güreş Federasyonu adına Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Bayraktar, Okçuluk Federasyonu adına Yönetim Kurulu Üyesi Sema Özden yer aldı. Engelliler Spor Federasyonu’nun maçı, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun da yurt dışı temsiliyeti nedeniyle bu iki federasyon Genel Kurul’a katılamadı.

-Yönetim Kurulu bir hafta içinde açıklanacak

Dursun Koç başkanlığında KKTC MOK Yönetim Kurulu toplam 9 üyeden oluşacak. Koç’un, tüzük gereği bir hafta içerisinde Yönetim Kurulu’nu belirleyerek, kamuoyuna duyuracağı bildirildi.

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