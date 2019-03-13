KKTC MITT Moskova Turizm Fuarı’nda

Kuzey Kıbrıs’ın bir turizm markası olarak yurt dışında tanıtılması faaliyetlerini sürdüren Turizm ve Çevre Bakanlığı, ITB Berlin Turizm Fuarı’nın ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden MITT Moskova Turizm Fuarı’na katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26’ncısı düzenlenen ve dünyanın yedinci büyük turizm fuarı olan MITT Moskova Fuarı dün başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl 90 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara katılarak Kuzey Kıbrıs standının açılışını yaptı.

Ağırlıklı olarak kitle turizmine yönelik olan, bunun yanında kültür, kış ve sağlık turizmine yönelik etkinliklere de sahne olan MITT Moskova Fuarı’na, Turizm ve Çevre Bakanlığı 20 metrekarelik standıyla katıldı. MITT Fuarı’nda, Rusların en çok tercih ettiği bölgeler ön plana çıkarılırken, Rusya’dan gelecek ziyaretçilerin dikkatini çekmek amacıyla deniz, kum ve güneşin yanı sıra alternatif turizm ürünlerini tanıtmaya yönelik hazırlıklar yapıldı.

Turizm sektör temsilcileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtıldığı ve çeşitli temasların kurulduğu MITT Moskova Fuarı’nda, Turizm ve Çevre Bakanlığının kurduğu stantta Rus tur operatörlerine, Rus vatandaşlarına ve fuarı ziyaret eden diğer katılımcılara Kuzey Kıbrıs’ın turistik ürünleri tanıtılıyor.

Turizm endüstrisinin en etkili seyahat ve turizm profesyonellerini bir araya getiren MITT Moskova Fuarı, 22 bin 777 profesyonel ziyaretçisi ile Rusya’nın 80 bölgesi ve 90 ülkenin katılımı, bin 799 firma ve toplamda dünyanın 239 çeşitli ülke ve bölgeleri ile 40 bin metrekarelik alan üzerinde 7 salon içerisinde gerçekleşiyor.

