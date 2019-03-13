Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101697
ALTIN
229.670
DOLAR
5.4601
STERLİN
7.1906
EURO
6.1698
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI ANBEAN KAYDETTİ
Uyuşturucu sattığı ileri sürülüyor
UYUŞTURUCU SATTIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Bebek , 4 yıl hapis yatacak
BEBEK, 4 YIL HAPİS YATACAK
Fuat Oktay KKTC’de
FUAT OKTAY KKTC’DE
banner306
Flaş Haber
BÜKE itiraf etti!...
Kapat

KKTC MITT Moskova Turizm Fuarı’nda

KKTC MITT Moskova Turizm Fuarı’nda

13 Mart 2019 Çarşamba 12:47
KKTC MITT Moskova Turizm Fuarı’nda

Kuzey Kıbrıs’ın bir turizm markası olarak yurt dışında tanıtılması faaliyetlerini sürdüren Turizm ve Çevre Bakanlığı, ITB Berlin Turizm Fuarı’nın ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden MITT Moskova Turizm Fuarı’na katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26’ncısı düzenlenen ve dünyanın yedinci büyük turizm fuarı olan MITT Moskova Fuarı dün başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl 90 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara katılarak Kuzey Kıbrıs standının açılışını yaptı.

Ağırlıklı olarak kitle turizmine yönelik olan, bunun yanında kültür, kış ve sağlık turizmine yönelik etkinliklere de sahne olan MITT Moskova Fuarı’na, Turizm ve Çevre Bakanlığı 20 metrekarelik standıyla katıldı. MITT Fuarı’nda, Rusların en çok tercih ettiği bölgeler ön plana çıkarılırken, Rusya’dan gelecek ziyaretçilerin dikkatini çekmek amacıyla deniz, kum ve güneşin yanı sıra alternatif turizm ürünlerini tanıtmaya yönelik hazırlıklar yapıldı.

Turizm sektör temsilcileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtıldığı ve çeşitli temasların kurulduğu MITT Moskova Fuarı’nda, Turizm ve Çevre Bakanlığının kurduğu stantta Rus tur operatörlerine, Rus vatandaşlarına ve fuarı ziyaret eden diğer katılımcılara Kuzey Kıbrıs’ın turistik ürünleri tanıtılıyor.

Turizm endüstrisinin en etkili seyahat ve turizm profesyonellerini bir araya getiren MITT Moskova Fuarı, 22 bin 777 profesyonel ziyaretçisi ile Rusya’nın 80 bölgesi ve 90 ülkenin katılımı, bin 799 firma ve toplamda dünyanın 239 çeşitli ülke ve bölgeleri ile 40 bin metrekarelik alan üzerinde 7 salon içerisinde gerçekleşiyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Mitt Moskova Turizm Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı
Özçınar Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi
Özçınar Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi
Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak
Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak
Bağlıköy şehitleri anıldı
Bağlıköy şehitleri anıldı
KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”
KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”
İrsen Küçük defnedildi
İrsen Küçük defnedildi
Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”
Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
Biyologlar Derneği’nden orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü
Biyologlar Derneği’nden orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim