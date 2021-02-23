KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nden Merve Çelebi’ye tebrik

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, ülke sporcularından Merve Çelebi’yi Avusturya’da elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.
Koç, Merve Çelebi’yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Son Güncelleme: 23.02.2021 18:47
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, ülke sporcularından Merve Çelebi’yi Avusturya’da elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, ülke sporcularından Merve Çelebi’yi Avusturya’da elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.
Koç, Merve Çelebi’yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.