KKTC Milli İradeye Saygı Platformu’ndan taziye mesajı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Genel Başkanı Talip Sancar ve Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Arıkan, sınır ötesi operasyon kapsamında İdlib’de şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Sancar yaptığı yazılı açıklamada, rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personelin şehit düştüğünü kaydederek, saldırıya en kısa zamanda karşılık verilmesi ve bölgedeki barışın tekrar tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Sancar “Bu menfur olayı şiddetle ve esefle kınar, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifalar, yakınlarına sabr-ı cemil dilerim.” ifadelerini kullandı.

ARIKAN

Gençlik Kolları Başkanı Arıkan da saldırı sonucu şehit olanlar yanında yaralanalar da olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

KKTC’nin TC’ye desteğinin her zaman mazlumdan ve barıştan yana olan Türkiye Cumhuriyeti için devam edeceğini kaydeden Arıkan, açıklamasında, “Şehit olan askerimize Yüce Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

(RU/GÜL)