banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner405

KKTC Milli İradaye Saygı Platforumu İndirim Kampanyası Başlattı

KKTC Milli İradaye Saygı Platforumu (MİSP) indirim kampanyası başlattı.

12 Nisan 2022 Salı 16:30
KKTC Milli İradaye Saygı Platforumu İndirim Kampanyası Başlattı

 KKTC Milli İradaye Saygı Platforumu (MİSP) indirim kampanyası başlattı.

Talip Sancar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde ekonomik problemlerin pandemiyle birlikte büyük sıkıntı gösterdiğişu günlerde ‘ülkem için ben de varım’ sloganıyla halka biraz olsun nefes aldırmak amacıyla 30’a yakın firmayla anlaşma yapıldığı kaydedildi.

banner341
Sancar, bu firmaların 2 ay boyunca yüzde 10 – yüzde 30 arasında indirim yapmayı kabul ettiğini bildirdi.  Hükümetin de KDV indirimi yapmasını beklediklerini kaydeden Sancar, indirim yapan firma sayısının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini de kaydetti.

İndirim yapmayı kabul eden firmalar şöyle açıklandı:

Çuhada LTD., Aladağ İnşaat, Linasoft LTD, Mesut Perde, Bozbey Restoran, Beyti Restoran, Bilge Cafe, Ali Berber, Ali Özgen Bilişim, Niyazi Güvenir İnşaat, Uğurelli Garaj, Atsa İnşaat, Servet Bozkurt, Taner Kasap, Kalkan Mutfak, 4Yıldız Dekorasyon, Doğrıyol İnşaat ve Turizm, Şemsur İnşaat, Bilge Baklava sarayı, Can Ciğer Restoran, Sunix İletişim, Gazikent Alüminyum Küpeşte, Amanda’s Action, Onax Oto Galeri.

banner360
Son Güncelleme: 12.04.2022 16:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan başarının formülü
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim