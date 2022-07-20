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KKTC Londra Temsilcisi Keskin, TC Londra Büyükelçisi Yalçın’ı Ziyaret Etti

20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:00
KKTC Londra Temsilcisi Keskin, TC Londra Büyükelçisi Yalçın’ı Ziyaret Etti

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Temsilcilik mensupları ve İngiltere’deki Kıbrıs Türk dernekleri temsilcilerinden oluşan bir heyetle, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. Yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Çimen Keskin, ziyarette yaptığı konuşmada, bugün, Kıbrıs Türk halkının var oluşunda çok önemli bir dönüm noktası olan, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, TC Londra Büyükelçiliği’ne teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün, 1963'ten-74'e kadar, bütün dünyanın gözü önünde, Rum-Yunan ikilisinin baskı, şiddet ve zulmü karşısında çok büyük acılar yaşadı, göç etti ancak mücadeleden asla vazgeçmeyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle, azim ve kararlılıkla, onurlu bir direniş sergilediğini anlatan Keskin, “Kıbrıs Türk Halkı, 1974 öncesine asla dönmek istemez! Yaşadığı acıları hiçbir halkın yaşamasını da istemez. İşte böyle zor bir dönemde, büyük fedakarlıklarla yürütülen mücadelemiz, Kıbrıs Türk halkını, 20 Temmuz 1974 sabahına dek taşımıştır” dedi.

15 Temmuz’daki Rum-Yunan darbesine değinen ve bu darbeyle Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk'ünün haklarına, özgürlüğüne ve varlığına kastedildiğini kaydeden Keskin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darbe karşısında, garantör ülke-Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Ada’nın bağımsızlığını ve insanların canlarını kurtarmak için uluslararası anlaşmalara dayanarak ve garantörlük hakkının bir gereği olarak 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiştir.

1974 Barış Harekatı’yla, Kıbrıs Türk halkı, kağıt üstünde bir garantör olarak kalmayan, cesaretle ve sorumlulukla, imzasının arkasında ve kardeşlerinin yanında duran bir garantör sayesinde-Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, özgürlüğe, kendi vatanına ve Devletine kavuşmuştur.

20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bugüne kadar olan 48 yılda, Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin desteği ve işbirliğiyle, her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen, imkanları zorlayarak, her alanda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kaydetmeye de devam edecektir.

Kıbrıs Türk Halkı, Anadolu Halkının sonsuz desteğini her zaman yanında hissetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin önemini çok iyi bilmiştir.”

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Kıbrıs müzakere süreçlerine de değindiği konuşmasında “Aslında bir statü meselesi olan Kıbrıs meselesinde, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2021’de Cenevre’de ortaya koyduğu-Anavatanımız Türkiye tarafından da desteklenen yeni devlet politikası çerçevesinde, yani, Kıbrıs’ta halihazırda mevcut iki Devletin, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde mümkün olabilir” dedi.

Keskin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu ay başında Rum tarafına sunduğu 6 maddelik iş birliği önerilerinin hayata geçirilmesinin, iki devlet arasında iş birliği tesisini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümünde ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacağını söyledi.

Çimen Keskin, 20 Temmuz’un kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini ve mücahit Kıbrıs Türk halkını selamladı; bu tarihi adımın arkasındaki öngörülü devlet adamlarını saygıyla yad ettiğini; tüm gazilere sevgi ve saygılarını sunduğunu belirtti. Keskin, “Özgürlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarım. Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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Son Güncelleme: 21.07.2022 00:31
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