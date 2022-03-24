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KKTC, Lefkoşa Büyük Han Konspti ile 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda yerini aldı

TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU: “ÜLKEMİZ AÇISINDAN VERİMLİ OLACAĞINA İNANIYORUM”

24 Mart 2022 Perşembe 18:45
KKTC, Lefkoşa Büyük Han Konspti ile 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda yerini aldı

KKTC, Lefkoşa Büyük Han konspti ile Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda yerini aldı.

Fuarın açılış törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’da bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile KKTC standında, fuarla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, Mezopotamya başlığı altında 9 ili kapsayan ve bu illerin yemek kültürünün tanıtıldığı fuarın birincisinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birincisi gerçekleşmesine rağmen, fuarın oldukça kalabalık geçtiğine dikkati çeken Ataoğlu, bundan sonraki etkinliklerin de kalabalık geçeceğini, KKTC açısından da verimli olacağına inandıklarını belirtti.

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“KKTC’nin tanıtılması için birçok etkinliğe birçok fuara katılıyoruz. Böylesi bir fuarda yer aldığımız için de mutluyum. İnanıyorum ki, ülkemiz adına verimli olacaktır” diyen Ataoğlu, KKTC fuarında yer alan ve katkı koyan başta KITSAB ve KITREB yetkilileri ile bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

BAĞLIKAYA: “KKTC HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BU KEZ DE EN BÜYÜK DESTEKCİMİZ OLDU”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da, ülke tanıtımlarında, bölgesel tanıtımların daha etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile bölgesel tanıtımların devam edeceğini belirten Bağlıkaya, “KKTC her zaman olduğu gibi bu kez de yine en büyük destekçimiz oldu. Bu anlamda Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Ataoğlu’na ve KITSAB’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 25.03.2022 01:05
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