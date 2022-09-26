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KKTC kış turizmi başladı...

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:00
KKTC kış turizmi başladı...

Ataoğlu: "Yıl 365 gün turizm hedefiyle ilerliyoruz"

16 farklı Avrupa ülkesinden, yaklaşık 15 bin misafirin, KKTC’yi ziyaret edeceği Northern Travel (NTL) kış programları başladığı bildirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Aralık ayına kadar devam edecek kış turizm operasyonu, İngiltere, Almanya, İskandinavya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden turistleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere, taşımacılık ve rehber hizmetlerini kapsayan operasyon dahilinde, ülkenin birçok tarihi ve alışveriş merkezleri ziyaret edilecek.

-Ataoğlu: "Esnafa büyük katkı sağlayacak"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Aralık ayına kadar devam edecek kış turizmi programı ile ilgili olarak, kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edileceği, şehirler ve beldeler olmak üzere birçok alanın programda yer aldığını belirti.

Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerlerinin de programa dahil olduğunu belirten Ataoğlu, “Yıl 365 gün turizm hedefimizde kararlılıkla devam ediyoruz. Kış turizmi kapsamında belirlenen program, Avrupa’nın birçok yerinden ülkemizi ziyarete gelecek misafirlerin tarihi ve kültürel yerlerimizi ziyaretleri yanında, çarşı ve alışveriş yerlerimizi de gezip, alışveriş yapabileceklerine imkân verecek şekilde belirlenmiştir” dedi.

Ataoğlu ayrıca, Aralık ayına kadar devam edecek kış turizm programının hem hizmet sektörünün çalışmasına hem de ülkeyi ziyaret edecek misafirlerin alış veriş yapabilmelerine imkân sağlayacağını belirterek, programın esnafa büyük katkı sağlayacağını belirtti

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Son Güncelleme: 26.09.2022 12:14
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